Confira nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Brusque Open de Tênis

O 1º Brusque Open de Tênis, maior evento de tênis da história da cidade, com quase 200 inscritos, acontece entre os dias 16 e 18 de agosto, na Sociedade Esportiva Bandeirante. A programação de jogos inicia durante à tarde na sexta-feira, 16, e no início da manhã no sábado, 17, e domingo, 18. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. Além das partidas, também haverá área para ativação dos parceiros, espaço kids, miniquadras, e aulões para as crianças de 3 a 10 anos que ainda não jogam e querem conhecer o esporte.

2. Volta ciclística

A 15ª edição Volta Ciclística Cidade de Brusque acontecerá no sábado, 17, e domingo, 18. A concentração será no shopping River Mall, no bairro São Luiz, e o circuito será na avenida Beira Rio. A corrida será válida para o ranking catarinense e nacional. No sábado, 17, ocorrerá o contrarrelógio individual e no domingo, 18, a prova de circuito de 12 quilômetros por volta. Os ciclistas serão divididos por categorias e baterias.

3. Corra por elas

A tradicional corrida Corra por Elas acontece neste domingo, 18, em Brusque. O evento chega a sua quarta edição. A largada é às 7h, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, com percursos de 3, 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e corrida kids. Toda a renda líquida do evento será doada para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque.

4. Festa de Azambuja

A Festa de Nossa Senhora de Azambuja acontece neste fim de semana. No sábado, 17, após as missas realizadas às 16h e 19h, haverá venda de churrasco. No domingo, 18, as celebrações acontecem às 8h30, 10h, 13h, 14h30, 16h e 19h. Neste dia, haverá venda de buffet livre e churrasco. Nos dois dias também estará sendo vendido cachorro-quente, pastel, cuca, café, refrigerante e cerveja, e ainda será realizado bingo.

5. Pastel solidário

Um pastel solidário em prol da menina Laurinha, que foi diagnosticada com Amiotrofia Muscular Espinhal, AME tipo 1, aos 7 meses, será realizado nesta sexta-feira, 17. A venda acontece das 17h às 22h na Ambavia, que fica na rua Bulcão Viana, no Souza Cruz. Os pastéis custam R$ 6 e o combo com cinco será vendido por R$ 25. Também haverá venda de doces e bebidas. Mais informações com Rafaela no 47 99950-2307.

6. Café colonial da Apae

A Apae de Guabiruba está promovendo mais uma edição do café colonial com bingo neste sábado, 17. O café é servido às 16h, mas o evento inicia às 13h. O cartão do café será vendido no valor de R$ 38 para adultos, e R$ 19 para crianças entre 6 e 12 anos. A cartela do bingo custa R$ 2 cada. A instituição só aceita pagamento em dinheiro. A Apae está localizada na rua Paulo Kormann, número 460, no Centro.

7. Encontro de gaitistas

O Blues Beer Festival, encontro de gaitistas, acontece no restaurante DeepFourBlack, no São Luiz, neste sábado, 17, das 14h às 22h. As bandas Puro Malte, Matheus Libório Trio + Dr. Blues, The Headcutters, Herméticca e Marzio Lenzi Trio + Dr. Blues estão confirmadas. Será realizado workshop de gaita harmônica, sorteios de instrumentos musicais, aulas de músicas, camisetas e peças decorativas do Blues. Os 200 primeiros a chegar ganharão um copo personalizado do evento. Os ingressos antecipados custam R$ 40 no aplicativo Pedidos10.

8. Apresentações teatrais

Mais uma edição do Cena Aberta acontece a partir de 19h30 neste sábado, 17, no CDH de Brusque (Barcicleta), que fica na rua Nova Trento, número 275. O evento traz cenas curtas com temáticas variadas, onde os artistas possam experimentar diferentes possibilidades de performance. A entrada antecipada custa R$ 20 via Instagram do evento, o @cenabertabq.

9. Polentaço de Botuverá

A primeira edição do Polentaço de Botuverá acontece neste sábado, 17, no Salão São Paulo Apóstolo, no Lageado. O evento inicia às 19h. As atrações musicais são Marca Serrana, Edson e Geison e Coração Piratta. Mais informações via WhatsApp no 47 99622-8487 (Alison) e 47 98415-8268 (Cleiton).

