Senadores discutem possibilidade de impeachment do ministro Alexandre de Moraes

Moraes impichado 1

O senador Esperidião Amin (PP-SC) esteve à frente, ontem, de um grupo de senadores do PP para discutir os rumos do partido sobre o impeachment do ministro “supremo” Alexandre de Moraes, acusado de ter pedido, de forma não oficial, a produção de relatórios de investigação do TSE para embasar decisões no inquérito das fake news, instaurado pela Corte para apurar ataques a ministros, como revelou a “Folha de S. Paulo”.

Moraes impichado 2

Anteontem, quando os fatos vieram a público, Amin foi à tribuna dizer que foi uma surpresa impactante a divulgação, mas não para ele. Afirmou: “É um começo que está sendo feito, que revela não o espírito da Justiça brasileira, mas sim o ativismo de quem quer, a qualquer preço, intimidar, silenciar e impedir que nós saibamos a verdade completa”.

Vera Fischer

Com 73 anos, e linda como sempre, Vera Fischer, homenageada no Festival de Cinema de Gramado, fez um apelo quase dramático durante uma entrevista. Pediu que a chamem para trabalhar, já que quer voltar a fazer cinema. Trabalhar, enfim. É mais uma vítima do chamado etarismo, a odiosa prática discriminatória contra pessoas com base na sua idade.

Banheiros

O deputado estadual Lucas Neves (Podemos) vai destinar recursos de seu mandato para construir banheiros em casas populares. Começará por Otacílio Costa, com a intenção de expandir para outras cidades da Serra. Dados do Censo Demográfico de 2022, do IBGE, mostram que há ainda 1.900 catarinenses, ou 0,03% da população do Estado, que ainda não têm acesso a banheiros em casa.

Em baixa 1

Ao mesmo tempo que melhoraram sensivelmente os níveis salariais dos professores catarinenses, no âmbito estadual e municipal, os índices educacionais não estão acompanhando. Por isso não surpreende saber que SC não conseguiu, junto com outras 24 Estados, atender meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no ensino médio no ano passado. Atingiu a sofrível nota de 3,8 enquanto a meta era 5,5, no mínimo.

Em baixa 2

Mas nem tudo está ruim. Na lista das 50 cidades com melhor desempenho no índice, numa escala de 0 a 10, estão os municípios catarinenses de Iporã do Oeste, com 7, em 19º lugar, e Luzerna, no meio oeste, em 23º, com 6,4. O melhor do país é Santana do Mundaú, em Alagoas, com a invejável nota 9,3.

Negacionismo

O Tribunal de Justiça de SC deu prazo de cinco dias, que termina hoje, para que os responsáveis por uma criança de cinco meses, em Cunha Porã, no oeste, providenciem as vacinas obrigatórias a ela. Os pais, denunciados pelo Conselho Tutelar do município, alegaram motivos religiosos.

Certidão negativa

O Tribunal de Contas da União disponibilizou ao Tribunal Superior Eleitoral a lista de pessoas com contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A partir dela a Justiça Eleitoral pode declarar a inelegibilidade, definindo quais candidatos não estão aptos a concorrer nas eleições municipais este ano. De SC há 135 nomes.

Mais uma

Mais uma celebridade, desta vez a atriz e comediante Dani Calabresa, ganhou ação contra o juiz do TJ-SC Rudson Marcos, que pedia dela indenização de R$ 15 mil de danos morais por postagens criticando manifestação dele no caso da influenciadora digital Mariane Ferrer, que teria sido vítima de um “estupro culposo” (como se ela fosse a indutora do ato criminoso) em casa noturna de Florianópolis. O réu foi absolvido.

Carestia

Florianópolis continua perseguindo o dramático título de uma das capitais mais caras do país. Considerando a inflação acumulada nos últimos 12 meses, fechou em julho com o terceiro maior índice entre 17 capitais – no mês anterior, estava em segundo lugar. A inflação acumulada na cidade entre agosto de 2023 e julho de 2024 ficou em 5,23%, atrás apenas de Belo Horizonte (MG), com 5,67%, e São Luís (MA), com 5,52%.

Consolo

Nos últimos 15 anos SC recebeu propostas de pelo menos cinco multinacionais interessadas em instalar montadoras de veículos no Estado. Só uma vingou, a BMW. Agora chega mais uma proposta, mas de fabricante de pneus, também chinesa, interessada em investir R$ 2 bilhões numa fábrica com previsão de geração de quase dois mil empregos diretos.