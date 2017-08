Registramos com pesar o falecimento de:

NORIVAL TEIXEIRA, 68

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Será

sepultado no cemitério Santa Terezinha. Deixa familiares e amigos consternados.

EDELBERTO ERTHAL, 85

Faleceu na residência, localizada no Centro de Guabiruba. Foi sepultado no

cemitério do Centro de Guabiruba. Viúvo, deixa três filhos e dois netos.