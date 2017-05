Registramos com pesar os falecimentos de:

ELISIANE RAQUEL GOMES DO AMARAL, 38

Faleceu em via pública. Residia na Serra do Moura. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa marido.

RESNITON MELO, 54

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa esposa, três filhos e três netos.

JUVENAL ALVEZ, 87

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Thomaz Coelho. O sepultamento será realizado na terça-feira, 23, às 9h, no Parque da Saudade. Viúvo, deixa oito filhos, 22 netos e cinco bisnetos.

GABRIELA MOREIRA DE CAMARGO, 21

Faleceu em São Paulo. Residia no bairro Limeira Alta. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa familiares e consternados.