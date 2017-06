Registramos com pesar os falecimentos de:

IVO KUNTZ, 68

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Viúvo, quatro filhos e netos.

LUIZ CARLOS GAMBA (POPULAR ITO GAMBA), 64

Faleceu em via pública. Residia no bairro Santa Terezinha. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa esposa, dois filhos e três netos.

OLIVIA SCHAEFER, 70

Faleceu em sua residência no Centro de Guabiruba. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro Guabiruba Sul. Deixa familiares e amigos consternados.