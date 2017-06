Registramos com pesar os falecimentos de:

CRISTINA PRETI DA SILVA, 96

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Rita. Será sepultada nesta sexta-feira, 30, no cemitério Santa Terezinha, às 10h. Viúva, deixa quatro filhos, 17 netos e 14 bisnetos.