Registramos com pesar o falecimento de:

OLANDINA GIORDANI SCHAADT, 74

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Bateas. Será sepultada

nesta terça-feira, 1 no cemitério Bateas, às 9h. Viúva, deixa sete filhos, 17 netos e seis

bisnetos.

BERNARDINA SMANIOTTO COELHO, 88

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Será

sepultada nesta terça-feira, 1, no cemitério Santa Terezinha, às 9h. Viúva, deixa uma filha,

dois netos e um bisneto.

CLAUDIO LANÇONI – CADO/CADINHO

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Souza Cruz. Será sepultado nesta terça-feira, 1, no cemitério Parque da Saudade, às 16h. Casado, deixa uma filha