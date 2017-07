Colisão entre veículos deixa duas mulheres feridas, no Jardim Maluche

Um acidente entre dois veículos – Citroen C3 e Fiesta – deixou duas mulheres feridas, no fim da manhã desta segunda-feira, 31.

A colisão ocorreu no cruzamento entre as ruas Carlos Graf e João Archer, no bairro Jardim Maluche.

O Corpo de Bombeiros foi ao local e encaminhou as duas vítimas, que não tiveram o nome divulgados, e estavam no C3, entre elas uma idosa de 82 anos, com ferimentos leves pelo corpo para o Hospital Azambuja. O motorista do Fiesta não precisou ser encaminhado ao hospital.