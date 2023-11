36ª Fenarreco finaliza com lucro de quase R$ 130 mil; veja números

A Prefeitura de Brusque apresentou nesta quarta-feira, 22, o balanço financeiro da 36ª Festa Nacional do Marreco (Fenarreco).

De acordo com a comissão organizadora, durante os 15 dias de festa, cerca de 90 mil pessoas passaram pelo Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, gerando uma receita total de R$ 1.822.922,09.

Ainda segundo a comissão, as despesas subiram em relação ao último ano por conta do maior policiamento, divulgação, marketing e melhorias na organização, chegando a R$1.693.770,78, com um lucro líquido de R$129.151,31.

Por conta do período de chuvas, a Festa Nacional do Marreco foi prorrogada até o dia 22 de outubro, gerando, segundo os dados informados, gastos adicionais (aditivos) que chegaram a R$ 103.787 mil.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ana Helena Boos, o verdadeiro espírito da Fenarreco não se resume ao lucro gerado pelo evento, mas da integração de Brusque com suas tradições, com o comércio local, a rede hoteleira e com o incentivo ao turismo na cidade.

“Com relação a prestação de contas da Fenarreco, podemos verificar que este ano, apesar de todos os imprevistos que tivemos, ainda conseguimos um saldo positivo, o que é muito importante para a cidade. É importante destacar que o período de chuvas que assolou a nosso município, abrindo e fechando a Fenarreco, isso causou um aumento de custos, onde tivemos que fazer alguns aditivos para que a festa pudesse acontecer de forma tranquila, segura e muito alegre, para que a população pudesse curtir intensamente a festa”, disse a secretária.

