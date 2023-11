Aguardado filme Napoleão chega aos cinemas de Brusque; confira horários das sessões

Dirigido por Ridley Scott, o filme aborda as origens de Napoleão Bonaparte (Joaquin Phoenix) e sua rápida e implacável ascensão a imperador, visto através do prisma de seu relacionamento visceral e muitas vezes volátil com sua esposa e verdadeiro amor, Josephine (Vanessa Kirby).

Era no calor da batalha que a mente talentosa de Napoleão como estrategista militar brilhava mais e ao mesmo tempo ele travava uma outra guerra: uma cruzada romântica com sua esposa adúltera.

Vindo do nada, como um oficial de artilharia do exército francês, o longa retrata sua jornada, até ser derrotado e exilado na ilha de Santa Helena. Conquistando o mundo para tentar conquistar o amor dela, suas táticas lhe renderam uma forte reputação e foi preciso sete coalizões de potências diferentes para derrotá-lo. No entanto, quando não consegue conquistar seu amor, ele tenta destruí-la – e destrói a si mesmo no processo.

Napoleão está disponível em sessões dubladas e legendadas no Cine Gracher do shopping e no Cine Gracher da Havan.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

NINA – A HEROÍNA DOS SETE MARES

Dublado / 14h45

NAPOLEÃO

Dublado / 17h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 23, 25 e 28/11)

CINE GRACHER 2



AS MARVELS

Dublado /15h

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

Dublado / 19h

CASAMENTO GREGO 3

Dublado / 21h15

CINE GRACHER 3

JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E SERPENTES

Dublado / 16h

Legendado / 19h30 (somente nos dias 25 e 29/11)

CINE GRACHER HAVAN 1

TROLLS 3 -JUNTOS NOVAMENTE

Dublado / 16h e 18h30 (menos no dia 21/11)

NAPOLEÃO

Dublado / 16h e 20h

Legendado / 20h30 (somente nos dias 26 e 29/11)

CINE GRACHER HAVAN 2

AS MARVELS

Dublado / 19h

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – O PESADELO SEM FIM

Dublado / 16h e 21h15

CINE GRACHER HAVAN 3

NINA – A HEROÍNA DOS SETE MARES

Dublado / 14h30

JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E SERPENTES

Dublado / 17h

Legendado / 20h30

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: