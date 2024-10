Confira cinco coisas para fazer em Brusque no fim de semana

1. Sábado Fácil

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza mais uma edição do Sábado Fácil no próximo dia 5, na praça Barão de Schneeburg, no Centro. Neste dia, a população terá serviços gratuitos como orientações de saúde, teste de acuidade visual, consultas de crédito no SPC e Serasa, orientações com o Procon e atrações musicais. Também haverá atividades para crianças, como brinquedos educativos, cama elástica, jogos de mesa e pintura facil. A programação inicia às 9h e a sugestão é que o atendimento das lojas funcione em horário estendido, até às 17h.

2. Feira de adoção da Acapra

Durante o Sábado Fácil, a Acapra realizará feira de adoção de pets na praça Barão de Schneeburg, das 9h às 12h. A associação também vai estar arrecadando ração para animais acolhidos e vendendo rifas.

3. Feijoada do Lira

A Feijoada do Lira acontece neste sábado, 5, no Clube Caça e Tiro Araújo Brusque, no Centro 1. Além da gastronomia, o evento também vai contar com música ao vivo. As entradas custam R$ 60. Mais informações no 47 99967-7949.

4. Troca de cards de Pokémon

A livraria e papelaria Moby Dick promove neste sábado, 5, um encontro para troca de cards Pokémon. Os fãs do icônico mangá japonês estão convidados para ir até o estabelecimento, que fica no River Mall, no São Luiz, a partir de 10h30.

5. Feira livre

Neste sábado, 5, acontecerá mais uma edição da Feira Livre na Villa Schlösser, em Brusque, das 9h às 17h. O evento, que leva o nome do local que o acolhe, oferece uma variedade de artesanatos, produtos coloniais e regionais e também parquinho para as crianças.

*Tem sugestão de evento para a nossa programação de fim de semana? Envie para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp 47 99141-9800.

