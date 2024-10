Jornal O Município fará mais de 12 horas de cobertura no dia das eleições em Brusque, Guabiruba e Botuverá

No próximo domingo, 6, dia em que os eleitores de Brusque, Guabiruba e Botuverá voltam às urnas, o jornal O Município fará mais de 12 horas de cobertura, incluindo o programa especial Eleições 2024, que começa a partir das 16h.

A cobertura inicia às 7h30 e seguirá até o final da apuração, momento em que as três cidades conhecerão os prefeitos eleitos, bem como os vereadores. Antes do programa ao vivo, as informações serão divulgadas em omunicipio.com.br e nas redes sociais do jornal.

O programa terá apresentação do jornalista Luiz Antonello, repórter do jornal O Município, e comentários de Danilo Moritz e Marcos Maestri. Repórteres estarão espalhados pela cidade para trazer informações com precisão e rapidez aos telespectadores. Todos os resultados serão divulgados na live, no site e nas redes sociais.

Os comentaristas do programa têm amplo conhecimento da política local. Danilo Moritz é ex-prefeito de Brusque e atua no assessoramento de campanhas eleitorais desde 1988. Marcos Maestri é advogado com mestrado em Direito Constitucional e atuação em Direito Público e também já atuou em campanhas.

“Estaremos juntos, ao vivo, acompanhando nossos telespectadores, com muitas análises e informações”, afirma o apresentador Luiz Antonello. A live seguirá até o fim da divulgação dos resultados.

O programa especial Eleições 2024 conta com apoio da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Unifebe, Industrial Irmãos Hort, Decorgesso, Supermercado Lageado, Guabifios e Aviamentos Brusque.

“Preocupação de atualizar rapidamente”

Andrei Paloschi, diretor de jornalismo e operações do Grupo O Município, conta que o programa ao vivo vai para a quarta edição. O projeto iniciou nas eleições de 2020 e foi colocado em prática também nas eleições de 2022 e na suplementar de 2023.

“O jornal organiza e prepara a cobertura inspirado no trabalho de veículos nacionais”, relata. “A região está bem servida com uma cobertura feita por uma equipe que conhece a realidade eleitoral da cidade”, destaca o diretor.

Os repórteres de O Município vão acompanhar as movimentações nos locais de votação, Cartório Eleitoral e entrevistarão os eleitos. Eventuais denúncias de crimes eleitorais serão acompanhadas junto aos órgãos de segurança.

O programa será exibido no YouTube. “Foi uma forma que o jornal encontrou para manter as pessoas informadas em tempo real, em um formato dinâmico que se tornou muito popular, que é via YouTube. A preocupação de atualizar rapidamente. Além disso, a ideia é aprofundar, debater e trazer bastidores das eleições”.

Quatro candidatos concorrem ao cargo de prefeito de Brusque e um deles será eleito para quatro anos de mandato. Estão na disputa André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD).

Em Guabiruba, disputam às eleições Marquinho Habitzreuter (Podemos), Renata Ferreira (PL) e Zirke (PP). Em Botuverá concorrem à prefeitura Nene (MDB) e Victor (PP).

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: