Com o contínuo crescimento da indústria de jogos, o mundo do entretenimento digital está repleto de oportunidades empolgantes e em constante evolução. Em meio a essa expansão, surgem não apenas novos games e tecnologias, mas também uma ampla gama de carreiras promissoras que refletem as demandas e tendências do mercado.

Para quem é apaixonado por jogos e está considerando ingressar nesse campo dinâmico, o setor está repleto de possibilidades empolgantes. Desde atletas virtuais a mentes criativas nos bastidores da criação de games, as oportunidades são vastas e variadas. Há espaço até para quem deseja atuar como jogador amador e fazer uma renda extra.

Atleta profissional

Quem nunca sonhou em “ganhar dinheiro jogando videogame”? Pois o desejo de muitos jovens de décadas passadas se tornou realidade no século 21. Nos últimos anos, a carreira de ‘gamer’ vem crescendo em popularidade e reconhecimento, oferecendo possibilidades nunca antes vistas. No campo dos eSports a profissionalização se tornou uma realidade cada vez mais tangível, com ligas e torneios globalmente consolidados, além de premiações substanciais e contratos lucrativos.

No entanto, a figura de atleta profissional transcende as fronteiras dos videogames e adentra outros domínios igualmente desafiadores e competitivos, como o poker. Considerado o quinto esporte da mente, o jogo de cartas é uma das modalidades que mais crescem e atraem novos adeptos. Dentro e fora do Brasil, megaeventos são realizados ao longo de todo o ano, com competições de alto nível e recompensas milionárias.

Mas nem apenas de profissionalismo o poker vive. Com o interesse de players amadores, também chamados de ‘recreativos’, cada vez mais em alta, se tornou possível também disputar partidas online em plataformas mundialmente consolidadas e conseguir a fama. Para quem tem um outro trabalho e ainda gosta de uma competição nas mesas de feltro, essa é uma alternativa real.

Desenvolvedor