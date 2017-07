5ª Edição do Projeto Rotas do Itajaí

O que diferencia um bom profissional de um profissional mediano? Até que ponto a formação de profissional acontece no “banco da universidade”? Qual a importância de complementar os conhecimentos com experiências práticas? Atento a estas questões e buscando a excelência na formação dos seus alunos, o Curso de Administração do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) promove mais uma edição do Projeto Rotas do Itajaí. Desta vez, o destino será a cidade de Porto Alegre e a Serra Gaúcha e vai oportunizar, simultaneamente, visitas técnicas à grandes empresas e Benchmarking na área do turismo.

Sobre o Rotas do Itajaí

Motivado por novas oportunidades de empreender num segmento de mercado que “cresce a olhos vistos” foi que o curso de Administração desencadeou, em 2014, o projeto “Rotas do Itajaí: aprendendo com as melhores experiências em Turismo”. O projeto tem como objetivo identificar, observar e analisar, em destinos turísticos nacionalmente reconhecidos, boas práticas cujos modelos possam ser adaptados à cultura e as peculiaridades da nossa região.

Como ferramenta de trabalho, o Rotas do Itajaí tem promovido viagens de estudo de estratégias e de produtos turísticos em organizações e regiões que são referência no país, para a observação da operação, da gestão empresarial e das estratégias de desenvolvimento de produtos turísticos segmentados que são referência no Brasil, com vistas a uma mudança que leve ao desenvolvimento da atividade turística regional.

As edições anteriores

A 1ª viagem de estudos foi realizada em novembro de 2014 para a Serra Gaúcha, considerado destino adequado para o início dos trabalhos pois apresenta características similares a região de Brusque, especialmente no que se refere a colonização, cultura, belezas naturais e perfil empreendedor.

A 2ª viagem ocorreu em junho de 2015 e teve como destino Petrópolis e Rio , duas cidades que vivem o turismo e possuem múltiplas experiências bem-sucedidas que servem como inspiração para impulsionar negócios na área. Naquela edição, uma palestra fez referência para uma alternativa caseira de hospedagem: um hostel, e a opção de se hospedar em um hostel passou a fazer parte da programação do projeto, objetivo que se concretizou na 4ª edição.

A 3ª edição aconteceu em dezembro de 2015, e teve como destino Foz do Iguaçu. Na visão de alguns participantes, cada palestra, cada ponto turístico, cada empreendimento visitado proporcionou crescimento. Cada visual, uma imagem marcada na memória. Nada foi por acaso, nada foi em vão.

Em junho de 2016 o destino foi São Paulo. Visitas técnicas nas empresas Renner Sayerlack (tintas e verniz) e Natura (cosméticos) fizeram parte do roteiro e, junto com passeios culturais, a hospedagem em um hostel foram os destaques da 4ª edição.

A 5ª Edição: Porto Alegre e Gramado

Entre os dias 6 e , 39 acadêmicos acompanhados de 2 professores, participam da 5ª edição do Rotas do Itajaí. O roteiro, que inicia por Porto Alegre e se estende até Gramado, foi cuidadosamente planejado para que os acadêmicos conheçam, na prática, o que a teoria apresenta e para que estejam atentos para as tendências que se apresentam na indústria do turismo. Cada ponto de parada é uma oportunidade de aprendizado.

Os custos básicos da viagem – pagos pelos próprios acadêmicos -, são tratados como investimento e não como despesa. Outros custos, como ingressos, são subsidiados pela Unifebe, pelo Diretório Central dos Estudantes e pela Acibr, entidades que acreditam que a mudança passa, necessariamente, pela educação de qualidade.