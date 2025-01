A caminho da SAF

O Brusque realizará no próximo dia 30 duas assembleias, uma do conselho deliberativo e outra de sócios, para aprovar a transformação do clube na tão falada Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Segundo a diretoria, ainda não há uma proposta oficial de compra na mesa, mas nada impede que, daqui a duas semanas, o Bruscão se torne uma SAF com 100% de participação do clube. Entrevistei ontem o advogado do quadricolor, Luiz Fernando Novaes, que me deu a entender que a transformação do clube, mesmo sem um comprador oficialmente interessado, é iminente.

Sabemos há uma semana, e isso não é novidade pra mais ninguém, que um enviado do investidor interessado esteve dentro do clube fazendo uma verdadeira auditoria para verificar a viabilidade do clube e posteriormente fazer uma proposta. Ainda não sabemos qual o valor da dívida do Brusque e nem qual é o preço para a compra dessa SAF. Isso vai aparecer com o tempo.

Se isso vai dar certo, o tempo dirá. Quem assumir a SAF terá compromissos a cumprir, mas todos queremos um projeto consistente, esportivamente forte e com uma pessoa comprometida em trazer resultados ao Bruscão. Espero que a diretoria tome cuidado disso, porque se não, a ladeira é logo ali.

A estreia

Confesso que fui pra Itajaí sem tantas esperanças para o jogo contra o Marcílio, por todas as dificuldades que o Brusque teve na pré-temporada e pelo fato do Marinheiro ter feito uma pré-temporada longa e com preparo físico melhor. No fim das contas, o zero a zero me surpreendeu positivamente. Se alguém merecesse vencer, seria o Brusque, pelas duas bolas na trave e mais volume de jogo.

Preocupa demais essa questão da falta de plantel. Rodolfo Potiguar acabou pisando feio na bola ao ser expulso por reclamação e não enfrentará o Avaí amanhã. Deve entrar Marcos Serrato, e não tem reserva para a posição. No ataque, Robson Luiz foi uma grande decepção, enquanto Pollero, teoricamente o titular do time, só pode jogar cerca de 20 minutos. O técnico Filipe Gouveia chamou atenção para isso. O quadricolor precisa de pelo menos 5 jogadores para ter um plantel competitivo em uma maratona de 11 jogos em 40 dias. Não dá pra segurar esse rojão com o que se tem hoje.

Amanhã tem pedreira contra o Avaí. O nível de exigência é outro. E esse “cobertor curto” do Brusque é complicado. Pode não ter problema agora, mas lá na frente, com lesões e suspensões, a conta vai vir.