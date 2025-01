Rio Itajaí-Mirim sai da calha em Brusque nesta sexta-feira

O rio Itajaí-Mirim, em Brusque, saiu da calha nas proximidades da ponte Estaiada, no Centro, na manhã desta sexta-feira, 17. A última atualização divulgadas, às 7h22, mostrou que o nível estava em 5,08 metros.

A previsão da Defesa Civil era de que o nível poderia chegar a 5,10 metros. Um alerta emitido por volta da 1h desta sexta pelo órgão informava que o rio Guabiruba, que alimenta o Itajaí-Mirim, estava em 3,48 metros, e que, com a chegada do volume de água de Guabiruba, é esperado um aumento significativo no nível do rio.

Embora a estação de monitoramento em Guabiruba esteja em operação há pouco tempo, dificultando projeções precisas, a Defesa Civil mantém equipes mobilizadas e em alerta para acompanhar a evolução do nível do rio e informar a população sobre qualquer mudança no cenário.

Confira as últimas medições:

5h25: 4,86 metros

5h50: 4,94 metros

6h15: 5,02 metros

6h33: 5,04 metros

6h48: 5,06 metros

7h20: 5,08 metros

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) realiza a interdição de alguns pontos na avenida Beira-Rio. Até o momento, não foram divulgados os locais.

A Defesa Civil orienta os moradores das áreas próximas ao rio a ficarem atentos aos avisos oficiais e preparados para possíveis evacuações em caso de emergência.

As famílias devem organizar pertences essenciais e buscar locais seguros ao primeiro sinal de elevação crítica do nível do rio.

Para emergências ou sinais de perigo, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros, no 193.

