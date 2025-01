Risco de fuga do país motivou prisão da influenciadora Ianka Cristini

O risco da influenciadora Ianka Cristini fugir do país foi o que motivou a Justiça de Santa Catarina a determinar a prisão preventiva dela, do marido, o também influenciador Bruno Martins, e de uma assessora.

O portal NSC obteve acesso à decisão judicial. O juiz Paulo Eduardo Huergo Farah, da Vara de Garantias de Itajaí, avaliou que o casal teria comprado um imóvel em Orlando, na Flórida. Todos foram presos na terça-feira, 14, por suposto envolvimento no esquema fraudulento do ‘Jogo do Tigrinho’.

Neste cenário, o juiz entendeu que o casal continuaria lesando os seguidores se permanecessem em liberdade.

“Frise-se que, diante do constatado nos autos, a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada, pois aparentemente não teria o condão de interromper a prática infracional dos representados de modo a garantir a ordem pública”, diz a decisão.

“Na presente situação, caso permaneçam em liberdade, os investigados poderiam continuar na prática das supostas condutas ilícitas, lesando inúmeros terceiros, bem como ocultar indícios, ou até mesmo evadirem-se do país, já que consta informação de que possuiriam imóvel no exterior, especialmente diante do fato da prática criminosa transbordar as fronteiras tecnológicas e adentrar a um complexo sistema entabulado por meio de diversas pessoas jurídicas”.

Prisão

A influenciadora Ianka Cristini foi presa nesta terça-feira, 14. O local onde ocorreu a prisão não foi informado. A influenciadora passou por audiência de custódia na tarde desta terça-feira, na Vara de Garantias de Balneário Camboriú.

A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e também cumpriu mandados de busca e apreensão em Brusque e em São Paulo. A investigação teria base em um suposto envolvimento dos influenciadores com o jogo Fortune Tiger, conhecido como Jogo do Tigrinho.

A defesa informou que fará o pedido de liberdade ao juiz que determinou a ordem de prisão. Ela foi conduzida ao Presídio Feminino de Itajaí e, na audiência, informou que, devido à realização de cirurgia recente, precisará eventualmente de tratamento ambulatorial.

Segundo informado na audiência, trata-se de uma prisão preventiva, ou seja, não há um tempo pré-determinado.

Relação de Ianka Cristini com Brusque

Com mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, Ianka Cristini começou sua trajetória como produtora de conteúdo em 2020, no início da pandemia.

Na época, residia do bairro Primeiro de Maio, em Brusque. Ianka é natural de Camboriú e cresceu em Itajaí.

Os primeiros vídeos de Ianka e das filhas Alana e Ana Clara chegaram a 20 milhões de visualizações. Foram caixinhas de perguntas, que as meninas responderam e fizeram sucesso.

Leia também:

1. Homem é preso após estuprar rapaz em banheiro de supermercado em Blumenau

2. VÍDEO – Incêndio atinge indústria de algodão em Botuverá

3. Tempo: descubra o que a previsão revela para Brusque nesta terça-feira

4. Menina de 4 anos morre após ser esfaqueada pela irmã, em Mafra

5. Saiba como foi o primeiro dia da Pronegócio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: