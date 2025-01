Uma menina de 4 anos foi morta a facadas em Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, nesta segunda-feira, 13. De acordo com a Polícia Militar, a irmã da vítima, de 22 anos, é a autora do crime.

O caso foi registrado no bairro Vila Ivete. A menina foi socorrida pelos familiares e levada ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Quando os policiais chegaram ao local onde o crime ocorreu, a suspeita estava escondida dentro de um quarto. A casa foi cercada e os policiais entraram em contato com a mulher tentando convencê-la a se render, mas não tiveram sucesso. Com isso, utilizaram spray de pimenta e pistola incapacitante.

De acordo com a PM, a mulher estava com duas facas. Ela estava desorientada e aparentava quadro de surto psicótico.

Ela foi conduzida pelo Samu à Unidade de Pronto Atendimento de Mafra para receber atendimento médico. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

