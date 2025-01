Atacante que estava no Irã é contratado pelo Brusque

O atacante Guilherme Pira, de 24 anos, acertou sua chegada para reforçar o Brusque. O jovem estava no clube iraniano Chadormalou.

O atacante de 1,78, tem passagens por Operário – PR, Ponte Preta e Manaus. Seu contrato com o clube vai até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C. Guilherme Pira deve se apresentar no decorrer desta semana.

Pelo clube iraniano, o atacante possui nove jogos e apenas um gol.

