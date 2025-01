Burger King esquece advogados de SC em campanha e presidente da OAB faz vídeo com sanduíche do McDonald’s

O Burger King lançou uma campanha em que oferece o lanche BK Taste de graça para advogados de todo o país. Porém, ao anunciar a ação, a empresa não incluiu os profissionais de Santa Catarina, o que gerou um vídeo do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Santa Catarina (OAB-SC) com um sanduíche do McDonald’s.

A campanha consiste em provar que o BK Taste não é uma cópia do lanche da concorrência, o McDonald’s. Ela ocorre entre os dias 13 a 15 de janeiro.

Após a situação, Juliano Mandelli, presidente da Ordem de SC, publicou um vídeo para falar de um outro tipo de ‘cópia’: o golpe dos falsos advogados.

No vídeo, ele abre um sanduíche do McDonald’s e diz: ”o hambúrguer do concorrente está falando que não é cópia”. Na sequência, aborda o golpe.

Aproveitando o momento, Juliano anunciou também a criação de uma frente de atuação de combate à fraude contra escritórios de advocacia, com ação direta da OAB.

Confira:

Sanduíche do Burger King de graça para advogados

Para obter o sanduíche de graça, os advogados devem ir até um BK Drive, apresentar a carteira da OAB e retirar o lanche, sendo um por CPF.

Confira as cidades participantes da campanha do Burger King:

Florianópolis – Aeroporto Florianópolis

Blumenau – Drive Blumenau

Brusque – Drive Brusque

– Drive Brusque Itapema – Drive Itapema

Joinville – Drive Joinville

Balneário Camboriú – Fs Balneário Camboriú

Chapecó – Fs Chapecó –

Criciúma – Fs Criciúma

Itajaí – Fs Itajaí

Joinville – Fs Joinville

Palhoça – Fs Palhoça

São José – Fs São José

