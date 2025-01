Reeleito, Cacá Tavares aposta na experiência para novo mandato: “estava no Ensino Médio e vou para faculdade”

O vereador Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), chega ao segundo mandato na Câmara de Brusque. Ele fez mais votos que na última eleição e avalia que o aumento de pessoas que confiaram nele na hora de ir à urna também gera mais responsabilidade. Para ele, a experiência vem para somar.

“Estava no Ensino Médio e vou para faculdade”, brinca o parlamentar, ao citar o acúmulo de experiência durante os quatro anos de primeiro mandato. Cacá considera que hoje não cometeria erros que cometeu quando entrou para o Legislativo pela primeira vez.

“O Cacá de agora é muito mais preparado do que o Cacá que entrou em 1º de janeiro de 2021. Não mudei minhas convicções, mas acabei aprendendo as lutas que valem a pena entrar no campo de batalha, onde vale gastar tempo e energia”, analisa o vereador.

O parlamentar do Podemos conquistou 1.141 votos e ficou em décimo na contagem de votos entre os vereadores eleitos. Cacá dividirá a bancada dupla do Podemos com o vereador Joubert Lungen.

Natural de Brusque, Cacá Tavares é conhecido principalmente pelo programa humorístico Doberro, sucesso no rádio. Além disso, o vereador é filho do histórico radialista brusquense Saulo Tavares, da rádio Araguaia.

Até completar o primeiro ano de vida, Cacá morou no bairro Santa Rita. Depois, de 1 a 5 anos, residiu no bairro Azambuja. A partir desta idade, foi para o Guarani, bairro em que vive até hoje. Ele é casado e tem um filho.

Pequenas causas

Para o vereador, Brusque tem muitas prioridades. Ele afirma que sempre conduziu o mandato com pautas focadas em saúde, educação e cultura. No entanto, Cacá destaca que é necessário, às vezes, mudar coisas simples que, apesar de óbvias, não são pensadas. Ele exemplifica o argumento com a ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde.

“Minha prioridade será continuar verificando as mudanças simples que fazem diferenças gigantes”, diz. “Hoje, todos os postos de saúde estão abertos ao meio-dia e ficam até 19h, sendo que alguns ficam até 22h”, complementa e elogia a prefeitura pela medida que considera pequena, mas de grande impacto.

Cacá Tavares é um dos vereadores mais próximos ao prefeito de Brusque, André Vechi (PL), e visto pelo governo como um dos mais fiéis parlamentares. Ele afirma que está na base de apoio à gestão na Câmara, mas garante que votará nos projetos com autonomia, sem amarras com o governo municipal.

“Eu acredito no projeto do André, tanto é que o Podemos apoiou ele. Mas, o que é ser base? É dizer ‘amém’ para tudo? Ser oposição é falar ‘não’ para tudo? Eu nunca fui assim. Minha relação com o André é muito boa. Ele sabe que, caso tenha algum projeto que eu achar ruim e não for convencido do contrário, votarei contra”, finaliza.

