Deputados federais de SC vão aos Estados Unidos para posse de Trump

Posse de Trump

Uma comitiva de mais de 30 parlamentares de direita se escalaram ou estão sendo escalados pelo clã Bolsonaro para participar da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para o próximo dia 20. Constam da lista os deputados federais de SC Zé Trovão e Daniela Reinehr, ambos do PL.

Supersalário

Nomeado para a posta de Desenvolvimento Social da Prefeitura de São José, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques terá um salário de R$ 18,4 mil. Assim, o ex-agente dobra sua renda mensal, já que recebe aposentadoria de R$ 18,5 mil.

Arrogância

O caso do influenciador Tiago Toguro – que tem 9 milhões de seguidores no Instagram e 5 milhões no Tic Tok – detido pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú, anteontem, por desacato, expõe como algumas personalidades que pululam na cidade se acham mais iguais. Não gostou de ser abordado pelo fato de seu carro ter sido flagrado sem placas e estacionado em local proibido. Foi guinchado.

Finitude

Não há como não se emocionar com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que veio a público dizer que sua morte está próxima. É o tipo de pessoa que somos obrigados a agradecer pela sua existência e que não deveriam morrer. Enquanto isso, uns outros não parecem dignos de viver tanto tempo.

Câncer de pele

Um dos destinos turísticos mais movimentados do Brasil, Florianópolis passou a contar com uma iniciativa inovadora para combater o câncer de pele. Totens com distribuição gratuita de protetor solar foram instalados em diversos balneários e estarão disponíveis até o fim deste mês. A ação é liderada pela empresária catarinense Manu Berger como parte do projeto ‘Sua Pele é um Luxo’, neste ano em parceria com a médica dermatologista Débora Cadore. A campanha tem uma motivação pessoal: Manu enfrentou e venceu o melanoma, um tipo raro e agressivo da doença, aos 25 e aos 27 anos.

Sustar imposto

De férias, mas ligado, em tudo o que acontece, o deputado federal Gilson Marques (Novo-SC) protocolou anteontem projeto de decreto legislativo que visa sustar os efeitos de instrução normativa da Receita Federal determinando que todos os bancos e instituições financeiras reportem à ela dados de contas bancárias cujas movimentações mensais ultrapassem R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas. Diz ser inconstitucional e quer que seus efeitos sejam sustados pelo Congresso.

Carestia

Assim, mês a mês, Florianópolis vai se tornando uma das capitais mais caras do Brasil. Os preços dos produtos e serviços consumidos pelas famílias da cidade em 2024 subiram 5,95% em comparação a 2023, superando o índice nacional. Em dezembro, o índice registrou aumento de 0,53% na capital catarinense. Sete dos nove grupos pesquisados tiveram alta no mês.

Ficar de olho

“O Estadão” ouviu editores e críticos literários para indicar 12 escritores que podem ser sucesso neste ano. A ensaista e crítica literária catarinense Dirce Waltrick do Amarante sugere a obra de Oswald de Andrade, que neste ano cairá em domínio público e ganhará novas edições, uma delas, possivelmente, de Alexandre Nodari, professor da UFSC. Indica também o romance “Aminabad”, do escritor e pensador francês Maurice Blanchot, em tradução de Davi Andrade Pimentel; e “Silvia e Bruno” (1893), último romance de Lewis Carroll, com mais de 600 páginas, em tradução é de Sérgio Medeiros.

Falta o exemplo

Com risíveis 12% dos brasileiros avaliando seu trabalho como ótimo e bom, conforme recente pesquisa nacional, o Supremo Tribunal Federal, além de necessitar dar o exemplo, tem que fazer muito para recuperar sua deplorável imagem. Se não o fizer, para que serve o programa STF na Escola, de palestras em escolas de ensino fundamental e médio, das redes pública e privada, para levar informações sobre seu papel? No ano passado foram realizadas 23 palestras, em 26 escolas de 13 Estados, incluindo SC, com duas em Florianópolis.

Coluna

Embora, com frequência constante nao raro rasteira, haja os que se preocupam em lhe atribuir rótulos de direita, esquerda e comunista, dentre outros, o responsável por este espaço não se deixa contaminar. Quando opina, é o que pensa, simplesmente. E tem o orgulho de tornar público, mais uma vez, que é completamente independente, sob todos os aspectos, principalmente financeiros e de pensamento, e que só tem compromisso com sua ética e responsabilidade por tudo que emite. E enquanto conseguir, e puder, será assim.