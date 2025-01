O verão de 2025 avança em ritmo atípico em Brusque, trazendo condições térmicas menos intensas do que o habitual, a considerar esta época do ano.

Conforme o histórico climatológico, as temperaturas médias têm registrado uma anomalia de aproximadamente 2°C abaixo do esperado para a estação.

Embora o calor esteja presente, ele vem se manifestando de forma mais branda, com raras ocorrências de extremos no município.

Inclusive, até o momento, a marca de 35°C foi superada apenas uma vez desde o início do verão climático.

Isso ocorreu em um episódio específico, no dia 3 de janeiro, quando os termômetros chegaram a registrar índices entre 35°C e 38°C na cidade brusquense.

Brusque nesta segunda-feira

Para esta segunda-feira, a previsão aponta a continuidade desse padrão de temperaturas menos intensas, sem extremos de calor.

De acordo com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim, devem enfrentar um dia de aquecimento moderado, sob temperaturas que prometem não exceder os 30°C.

Mesmo que alguns locais, eventualmente, alcancem ou superem esse patamar, os registros não devem ir muito além desse prognóstico.

Brusque e o tempo

Ainda de acordo com a nota emitida pelo especialista da Climaterra, as condições do tempo trazem boas notícias para quem pretende aproveitar a segunda-feira ao ar livre.

Coutinho destaca que o risco de chuva no decorrer do dia é baixo, embora não possa ser completamente descartado.

Isso sinaliza ocorrer devido à variação de nuvens prevista, que deve então alternar entre períodos com sol e momentos mais encobertos.

Como medida de precaução, o profissional consultado recomenda vigilância, já que chuvas isoladas e pontuais podem ocorrer em algumas áreas, sobretudo a partir da tarde.

Portanto, manter-se atento é importante para evitar contratempos, especialmente em atividades planejadas ao ar livre de média a longa duração, conclui Coutinho.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, então realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

