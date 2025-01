O domingo, 5, de tempo seco, atraiu um grande número de pessoas ao Parque das Grutas de Botuverá, um destino que então vem cativando o interesse de moradores locais e turistas de todas as idades.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Situado no pitoresco bairro Ourinho, em meio à exuberância da Mata Atlântica, o parque se apresenta como um convite irrecusável para aqueles que buscam, acima de tudo, tranquilidade e um contato direto e autêntico com a natureza.

Além disso, cercado por paisagens espetaculares, este refúgio natural oferece, de forma completa, uma experiência única de lazer ao ar livre.

A imponente caverna

A principal atração é a imponente caverna, considerada a maior e mais ornamentada gruta do Sul do Brasil.

Seu interior abriga uma impressionante sequência de salões, que alcançam até 20 metros de altura, decorados por formações naturais como estalactites, estalagmites, colunas e calcita.

O percurso de visitação, cuidadosamente planejado com trilhas definidas e iluminação estratégica, permite que os visitantes explorem três grandes salões, cada qual com suas próprias maravilhas.

*Assista ao vídeo >>

Parque das Grutas, o refúgio natural

Para além da caverna, o parque oferece uma infraestrutura pensada para garantir um dia perfeito em família.

Quiosques equipados com churrasqueiras e acesso à água potável estão à disposição dos visitantes, tudo gratuitamente, em uma iniciativa da prefeitura local.

Famílias inteiras aproveitaram o dia ensolarado para desfrutar de piqueniques ao som do riacho cristalino que contorna o parque.

As pontes de madeira, que atravessam o riacho, proporcionam não apenas acesso à caverna, mas também momentos de contemplação da paisagem, emoldurada pela vegetação nativa.

Nos fundos do parque, uma cachoeira encantadora completa o cenário de sonho.

A harmonia entre os elementos naturais e a estrutura acolhedora do parque cria um ambiente que agrada a todas as idades, tornando o passeio uma experiência inesquecível.

Um paraíso no Parque das Grutas

Para quem planeja visitar o Parque das Grutas de Botuverá, vale lembrar que o local está aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 17h durante a primavera e o verão, e das 8h às 16h no outono e inverno.

Às segundas-feiras, o parque permanece fechado para manutenção. Para informações adicionais, o telefone e WhatsApp do parque é (47) 3359-1100.

Se você busca um refúgio longe do agito e deseja se conectar com a natureza em um ambiente acolhedor, o Parque das Grutas de Botuverá é o destino ideal.

Não deixe de conferir a galeria de fotos ao final da matéria, onde os detalhes dessa experiência única ganham vida através de belas imagens.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh só chega até você com esta matéria graças ao apoio de quem acredita e apoia a disseminação de informações de qualidade.

Conheça mais sobre nossos parceiros clicando nos banners abaixo, entre em contato e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então esconde um paraíso natural: venha conhecer a cascata paradisíaca

2. Além das praias: descubra como o rio Itajaí-Mirim então se tornou refúgio neste verão

Parque das Grutas em fotos

Para concluir esta matéria com chave de ouro, convidamos nossos leitores a conferir uma seleção especial de fotografias, que capturam toda a beleza e a intensa movimentação do Parque das Grutas de Botuverá, neste domingo.

As imagens revelam não apenas a grandiosidade da estrutura do complexo, mas também a alegria e a harmonia que tomaram conta do local, celebrando um dia perfeito em meio à natureza.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK