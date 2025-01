O período entre o Natal e o Ano Novo costuma trazer um clima de festividades e descanso, com muitos buscando alternativas para então aproveitar os dias livres durante o verão.

Em Brusque e região, um número crescente de pessoas tem optado por fugir do movimento intenso das praias catarinenses e explorar opções mais tranquilas e próximas à natureza.

Entre essas alternativas, destacam-se as cachoeiras espalhadas pelos municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá.

Esses refúgios naturais proporcionam uma experiência revigorante e são perfeitos para quem busca relaxamento em meio à paisagem exuberante.

Refúgio de verão no Itajaí-Mirim

Além disso, os refrescantes banhos no rio Itajaí-Mirim têm atraído visitantes que preferem evitar os locais onde as águas estão mais comprometidas pela poluição.

Em especial, uma área que vem ganhando destaque é a área situada na estrada geral do Lajeado, em Botuverá.

Ali, o rio Itajaí-Mirim serpenteia por entre a densa mata nativa, criando um cenário paradisíaco que convida à contemplação e ao descanso.

Nesse trecho, onde as águas apresentam melhores condições, muitas pessoas têm encontrado um ponto de encontro perfeito para desfrutar de banhos refrescantes e momentos de lazer em família ou entre amigos.

Paisagens de verão

A edição de hoje então apresenta uma galeria de fotos que captura toda a beleza e a serenidade desse lugar.

As imagens retratam não apenas a paisagem deslumbrante, mas também a alegria e a tranquilidade das pessoas que escolheram viver uma experiência diferente nesta época do ano.

São registros que mostram como é possível aproveitar as maravilhas naturais da região de forma consciente e prazerosa.

Convidamos você a conferir essa linda galeria de imagens, que está disponível logo após os anúncios, no fim desta edição.

Deixe-se inspirar pelas paisagens únicas e pelas histórias de quem escolheu se reconectar com a natureza durante este período especial.

