Saiba as prioridades do prefeito André Vechi nos primeiros meses de 2025 em Brusque

Empossado nesta quarta-feira, 1º, o prefeito André Vechi (PL) destacou as prioridades da gestão para os próximos meses em Brusque. Ele ressaltou que o objetivo do novo mandato é dar continuidade ao trabalho realizado no Executivo.



“A gente veio de um mandato tampão, primeiro de um governo interino, depois de um mandato tampão. Enfrentamos dois anos de eleição que envolvem uma série de restrições em virtude da lei eleitoral, de convênios, de repasses, contratações, e agora com quatro anos aí para ver se a gente consegue fazer um trabalho efetivo para poder fazer mais entregas, mais trabalho. Então, hoje a gente já começa com o pé direito para poder começar 2025 com muito trabalho”, disse.

Entre as prioridades deste segundo mandato, Vechi destacou o avanço na discussão do edital do transporte coletivo.

“Já foi realizada a audiência pública, estamos encaminhando agora para o Tribunal de Contas fazer uma análise, quando eles têm até três meses para dar uma devolutiva com sugestões de melhorias. Ainda no primeiro semestre, nosso objetivo é ter uma nova empresa concessionária para poder trazer essas melhorias no transporte coletivo”, explicou.

Prioridades no saneamento básico

Outro tema abordado pelo prefeito foi o esgotamento sanitário. “É um projeto de anos que a cidade clama e no qual já estamos avançando. Falta agora realizar uma audiência pública para, ainda no primeiro semestre de 2025, publicarmos o edital”, afirmou.

“São duas entregas muito importantes que vão impactar as próximas décadas na vida do cidadão brusquense, que são prioridade para a gente poder estar avançando nesse primeiro semestre de trabalho”, garantiu.

Trecho 3 da Beira Rio

Em relação às obras, o prefeito pontuou que o objetivo da gestão é dar continuidade à avenida Beira Rio. “A nossa ideia é, ainda em 2025, publicar o edital do lote 3 da Beira Rio, o último lote que vai até o Dom Joaquim. Se tudo der certo, dentro dos prazos, conseguimos entregar, até o final de 2026, a Beira Rio completa, saindo dos fundos da Igreja Calvário e trazendo uma nova realidade para essa região”, explicou.

O objetivo, segundo ele, é desafogar o fluxo de veículos da avenida Dom Joaquim e desviar o tráfego pesado. “Queremos trazer melhorias não só na mobilidade, mas também desempenhar um papel de canal extravasor para mitigar os efeitos das enchentes que possam vir pela frente”, completou.

“Brusque tem pressa. A gente precisa tirar esse atraso desse troca-troca de prefeitos. Foram seis prefeitos em oito anos, a cidade parou por muito tempo, e agora é acelerar para poder recuperar o tempo perdido e poder entregar ainda mais para a cidade”, finalizou.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: