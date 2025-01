A Molas Brusque, líder na fabricação de molas agrícolas, desponta como um dos pilares da recuperação do setor em 2025. Com tecnologia de ponta e compromisso com a qualidade, a empresa atende grandes fabricantes e contribui diretamente para a eficiência e produtividade no campo. Essa atuação se torna ainda mais relevante diante das expectativas de crescimento de 8% na receita líquida do mercado de máquinas agrícolas no próximo ano, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq). Após dois anos consecutivos de queda, o segmento projeta um faturamento de R$ 56 bilhões em 2024, preparando-se para um cenário mais otimista em 2025.

O setor de máquinas agrícolas enfrentou desafios significativos em 2024, com uma queda de 23% na receita líquida em relação ao ano anterior. Este resultado foi influenciado por fatores como a severa seca que afetou a rentabilidade das principais commodities agrícolas, soja e milho, responsáveis por até 70% das vendas de máquinas no país. No entanto, culturas como café, algodão e cana-de-açúcar apresentaram um desempenho mais favorável, ajudando a amenizar as perdas gerais.

Para 2025, o mercado prevê uma recuperação sustentada pelo aumento da produtividade agrícola e pela valorização das commodities. Apesar de desafios como altas taxas de juros e redução de subsídios, o cenário para o próximo ano é promissor, com produtores demonstrando maior intenção de investir em equipamentos modernos e eficientes.

Diante deste cenário, a Molas Brusque se posiciona como um ator indispensável na cadeia produtiva do setor agrícola. Com mais de 40 anos de experiência e capacidade de transformar mais de 3 mil toneladas de aço por ano, a empresa fornece molas de alta performance que são essenciais para o funcionamento de tratores, colheitadeiras e outros equipamentos agrícolas.

Os produtos da Molas Brusque passam por rigorosos testes de tração, compressão e fadiga, garantindo sua durabilidade mesmo nas condições mais severas do campo. Além disso, a empresa é reconhecida por sua capacidade de personalização, desenvolvendo soluções sob medida para atender às exigências específicas de seus clientes, que incluem grandes fabricantes do setor agrícola.

Com o esperado crescimento do mercado em 2025, a Molas Brusque está preparada para atender ao aumento da demanda com excelência. “A empresa continua a investir em tecnologia avançada e em processos produtivos eficientes, consolidando sua posição como fornecedora estratégica para o agronegócio brasileiro”, afirma Juliane Fischer, diretora administrativa da Molas Brusque.

Mais do que uma fornecedora, a Molas Brusque atua como uma parceira de seus clientes, contribuindo diretamente para a produtividade no campo. Suas soluções inovadoras e de alta qualidade permitem que os equipamentos agrícolas operem com máximo desempenho, fortalecendo o agronegócio e ajudando o Brasil a manter sua liderança mundial no setor.

A recuperação do mercado de máquinas agrícolas em 2025 traz novas oportunidades para toda a cadeia produtiva, e a Molas Brusque se destaca como um elo fundamental nesse processo. Com tecnologia, qualidade e compromisso com a inovação, a empresa está pronta para continuar desempenhando um papel estratégico na transformação do setor agrícola brasileiro, contribuindo para um futuro mais produtivo e sustentável.