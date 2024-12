O verão chegou, trazendo dias de calor que convidam moradores de Brusque e região a explorarem as belezas naturais ao seu redor, em busca de momentos de lazer e paz.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Para aqueles que estão optando por permanecer na cidade, em vez de enfrentar o movimento intenso das praias do litoral catarinense, a cachoeira do Ribeirão do Mafra surge como um verdadeiro tesouro escondido.

Esse lugar, pois, oferece tranquilidade e uma experiência única em meio à vegetação exuberante.

Oásis escondido em Brusque

Localizada à beira da estrada geral, essa joia escondida leva o nome Ribeirão do Mafra em referência à localidade onde está situada, pertencente ao bairro Cedro Grande.

Com uma sequência de quedas d’água cercadas pela mata nativa, o local se destaca como um refúgio perfeito para quem busca momentos de lazer e tranquilidade.

Uma trilha curta, com menos de dois minutos, conduz os visitantes a um oásis de serenidade, onde uma imponente laje de pedra emoldura as águas cristalinas, que correm incessantemente.

E, principalmente nesta época de férias, o lugar se mostra como um convite irresistível para banhistas, famílias e amigos que transformam o espaço em cenário de piqueniques, risadas e memórias inesquecíveis.

Preservação em Brusque

No entanto, a beleza desse paraíso enfrenta desafios que nos levam à reflexão.

Entre as sombras das majestosas árvores e o som tranquilizador da água, uma realidade lamentável se destaca: o descaso de alguns visitantes.

Lixo deixado no chão, garrafas, embalagens, até itens como absorventes descartados, contrasta dolorosamente com a pureza do lugar.

Aqui, entra em cena uma figura digna de admiração, a saber, dona Odete Radavelli, cuja generosidade e amor incondicional pela natureza são notáveis.

Sem alarde, ela faz da preservação da cachoeira do Ribeirão do Mafra sua missão pessoal.

Durante o período de férias, quando o fluxo de visitantes é maior, dona Odete vai diariamente ao local para recolher o lixo deixado para trás.

“É triste ver como alguns não valorizam um lugar tão lindo. Já encontrei de tudo aqui, mas faço o que posso para manter a cachoeira limpa e acolhedora para quem vem desfrutar desse pedaço de paraíso”, explica.

O gesto de dona Odete não apenas preserva a beleza da cachoeira, mas também nos inspira a sermos mais conscientes e responsáveis.

Atos de preservação

A natureza nos oferece gratuitamente sua grandiosidade, mas cabe a cada um de nós retribuir com cuidado e respeito.

Neste verão, a cachoeira do Ribeirão do Mafra é um convite para se reconectar com o que há de mais puro e simples, longe da correria do dia a dia.

Ao visitá-la, que as águas límpidas e as risadas ecoando entre as árvores sejam também um lembrete de que preservar é um ato de amor – um amor que dona Odete personifica com maestria.

*Confira a seleção espetacular de imagens que preparamos para o fim desta edição, logo após os anúncios.

Galeria após anúncios

O ano de 2025 se aproxima e o Blog do Ciro Groh segue contando o apoio valioso de seus parceiros comerciais.

Clique nos banners abaixo e então conheça quem está acreditando e investindo nesse trabalho. Entre em contato e descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. GALERIA – Guabiruba então exibe o charme do verão na Cachoeira da Lorena

2. GALERIA – Cachoeira do Merico então se destaca em Brusque

Para encerrar esta matéria da melhor maneira, convidamos você a conferir uma incrível galeria de imagens que captura, de forma objetiva, toda a beleza da Cachoeira do Ribeirão do Mafra.

Abaixo, você encontrará uma seleção especial de fotografias, feitas com muito carinho para você, nosso querido leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK