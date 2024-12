Entre este período de férias e celebrações de fim de ano, muitos que não estão frequentando as movimentadas praias do litoral catarinense, seja por opção ou por circunstâncias, encontram em Brusque uma alternativa repleta de charme.

As cachoeiras da cidade, como a icônica Cachoeira do Merico, tornaram-se um verdadeiro refúgio para aqueles que desejam se desconectar da agitação típica dessa época e desfrutar da tranquilidade proporcionada pela natureza.

Apesar das limitações na estrutura ao seu redor, o local segue conquistando visitantes, fascinados pela sua beleza natural e pela serenidade única que oferece.

As fotos, registradas neste sábado, 28, revelam imagens emocionantes desse lugar, que já foi, em um passado remoto, um dos destinos mais queridos do município e de toda a região.

Essa galeria especial, que está disponível no fim desta edição, nos transporta a um cenário que, embora o complexo ao seu redor esteja abandonado, continua vivo e repleto de histórias para contar.

Brusque e suas memórias

Localizada no bucólico bairro São João, a Cachoeira do Merico foi, até o início dos anos 2000, um dos destinos de lazer mais adorados pelos brusquenses.

A antiga estrutura, que um dia pulsava de vida, agora repousa desativada, tendo a natureza reivindicando seu espaço.

Contudo, a cachoeira em si continua a atrair um público fiel, formado por famílias, crianças e visitantes de todas as idades, que buscam na sua beleza interiorana um refúgio para escapar do calor do verão.

A velha passarela que cruza o riacho ainda está lá, resistindo ao tempo e simbolizando os momentos inesquecíveis vividos por gerações.

Ali, nasceram romances que ecoam até hoje, envoltos pelo som das águas e pelo encanto único do local.

É tocante observar como, mesmo em meio à deterioração do complexo, a natureza então continua a proporcionar um espetáculo único.

As árvores, majestosas, oferecem sombra para grupos que se reúnem em piqueniques animados, enquanto o som da queda d’água ecoa como uma melodia nostálgica, acompanhando o riso das crianças e as conversas calorosas das famílias.

As trilhas, embora marcadas pelo tempo, ainda conduzem os visitantes a recantos que parecem sussurrar histórias de um passado remoto.

Beleza imortal de Brusque

A Cachoeira do Merico, esplendorosa como sempre, é uma prova viva de que a beleza natural transcende o abandono humano.

Para conferir todas essas emoções e revisitar a nostalgia que o local inspira, convidamos você a explorar a galeria de fotos, exposta logo após os anúncios.

Cada imagem captura não apenas a paisagem, mas também o espírito de um lugar que continua a encantar corações e a contar histórias inesquecíveis.

Galeria de fotos

Conforme prometido, encerramos esta matéria com uma galeria impressionante de imagens, que capturam toda a essência da Cachoeira do Merico em pleno fim de 2024.

Apesar da deterioração em sua estrutura ao redor, o local continua a encantar com sua beleza estonteante.

Confira, a seguir, registros que então revelam a magia desse cenário único.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

