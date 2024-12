Na memória de Brusque, há um capítulo que marcou profundamente a história do município e de seus moradores, destacando-se a enchente de 26 de dezembro de 1978 como um dos eventos mais emblemáticos.

*Acompanhe a galeria de fotos no fim desta edição

Naquela terça-feira, a cidade, então, acordou sob um cenário climático adverso e devastador, deixando todos em estado de alerta.

As intensas chuvas, que caíram no dia anterior, transformaram a paisagem e, de maneira impactante, trouxeram o transbordamento do rio Itajaí-Mirim, inundando ruas, casas e sonhos em pleno período de festas.

O cenário de Natal, que deveria ser um momento de celebração e esperança, foi ofuscado pela força implacável das águas que desciam do Alto Vale.

Famílias inteiras enfrentaram o inesperado, tendo que abandonar seus lares e pertences.

Vizinhos uniram forças, desconhecidos se tornaram aliados e a comunidade mostrou sua resiliência diante do imenso desafio.

Enchente e superação

Hoje, 46 anos depois, o cenário de Brusque é uma prova vívida de superação e evolução.

A cidade, que enfrentou águas turbulentas, é a mesma que, ao longo das décadas, se reinventou, cresceu e prosperou.

Ao olhar para trás, para as imagens que então retratam aquele momento tão difícil, é impossível não reconhecer a transformação que o decorrer do tempo trouxe.

As fotografias, cuidadosamente reunidas nesta edição especial, não apenas narram a força da natureza, mas também contam a história de um povo que, mesmo diante das adversidades, encontrou maneiras de se reerguer.

Comparando os registros de 1978 com os dias atuais, emerge um contraste emocionante.

Ruas, antes submersas, agora são vias movimentadas; áreas que sucumbiram às águas abrigam hoje edificações modernas e infraestrutura avançada.

Enchente de desafios

Mais do que uma exposição de imagens, esta é uma homenagem à força de uma comunidade que jamais se rendeu.

É uma oportunidade de refletir sobre o quanto a união, o esforço coletivo e o passar dos anos moldaram uma Brusque renovada.

Ao acompanhar as fotos mais adiante, convidamos você a se emocionar com a beleza da transformação e a celebrar a história de um povo que, mesmo nos momentos mais difíceis, encontrou motivos para seguir em frente.

Brusque não é apenas uma cidade marcada por desafios, mas um lugar que se orgulha de sua capacidade de superar obstáculos.

Que essa galeria de memórias, apresentada após os anúncios, seja, acima de tudo, uma inspiração para o futuro.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh agradece aos parceiros comerciais que confiam e investem na promoção de informações de qualidade.

Conheça abaixo cada um deles, clique nos banners, entre em contato e então descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Vista do alto: drone então sobrevoa a icônica igrejinha escondida na mata de Brusque

2. Da missa ao bom velhinho: Brusque então vive celebração natalina memorável no Taquaruçu

Enchente em comparação

Ao comparar o passado de mais de quatro décadas com o cenário atual, é clara a transformação de Brusque ao longo do tempo.

Esta análise, pois, é feita entre o início de 2024 e o dia 26 de dezembro de 1978.

As fotos a seguir oferecem então uma visão objetiva da evolução da cidade, 46 anos após a enchente.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK