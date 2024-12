Nem mesmo a ameaça de chuva na tarde do domingo, 22, foi capaz de afastar os fiéis, que lotaram a simpática igrejinha do Taquaruçu, localizada no belo interior de Brusque.

A celebração, marcada pelo clima acolhedor e cheio de devoção, emocionou os presentes e transformou a pequena capela em um verdadeiro santuário de fé e alegria.

A missa, presidida pelo padre Djalmo Alves da Silva, da Comunidade Bethânia de São João Batista, foi carregada de simbolismo e espiritualidade, marcando o fim das cerimônias religiosas do ano na comunidade.

União em Brusque

A presença ilustre do vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, acompanhado de sua esposa, Tuani, também abrilhantou a ocasião, reforçando os laços de união entre a comunidade e seus representantes.

Ao longo da celebração, a Igreja Nossa Senhora de Fátima ressoou com cânticos emocionantes, e a atmosfera natalina parecia envolver cada canto do lugar.

É impossível descrever a beleza do momento sem mencionar o brilho nos olhos dos fiéis que, com corações aquecidos, viveram uma ocasião inesquecível.

Harmonia natalina em Brusque

Porém, foi ao término da missa que a magia se tornou ainda mais especial. O esperado Papai Noel fez sua entrada triunfal, carregando sacolas repletas de doces, balas e chocolates.

As crianças, que já aguardavam com ansiedade, explodiram em sorrisos e risos ao receberem as guloseimas das mãos do bom velhinho.

A alegria pura e contagiante tomou conta do ambiente, unindo ainda mais a comunidade em um espírito de solidariedade e esperança, tão característico do Natal.

Celebração surpreende organizadores

Os organizadores da celebração não esconderam sua alegria com o público presente, que então superou as expectativas.

“A comunidade brusquense nos surpreendeu. Foi lindo ver tanta gente reunida aqui hoje, e também foi gratificante ver visitantes de Guabiruba e Botuverá,” destacou Tarcísio Raiser, um dos voluntários.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

