Na noite de sexta-feira, 20, o Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, se transformou em um verdadeiro palco de emoções indescritíveis, durante o Concerto de Natal das Luzes.

Após a missa das 19h, o templo se viu envolto por uma atmosfera mágica, como se o próprio espírito do Natal tivesse descido para tocar os corações de cada pessoa presente.

O espetáculo luminoso, que, ano após ano, vem encantando e superando expectativas, tocou a alma e uniu a comunidade em uma celebração repleta de amor, esperança e fé.

Desde sua idealização, sob a liderança do dedicado padre Alvino Introvini Milani, o Concerto de Natal das Luzes tem se firmado como uma das maiores tradições da cidade.

Brusque e o apoio local

Apoiado pela Havan desde 2009, o evento apresenta a cada edição um tema único, cuidadosamente escolhido para narrar a história do Nascimento de Jesus.

A magia acontece não apenas nas palavras que aquecem o coração, mas também nas performances musicais, encantando e emocionando a todos, levando-os a um mergulho profundo no verdadeiro significado do Natal.

Brusque vive o espetáculo

A noite, por si só, foi uma obra de arte, repleta de emoções que tocaram profundamente todos os expectadores.

As luzes cintilantes, que adornaram o santuário, pareciam dançar ao ritmo das melodias festivas, criando um cenário deslumbrante que transportava todos para um mundo de sonhos e realizações.

A cada acorde, o espírito natalino se fez presente, tocando os corações e lembrando-nos da importância da união, da solidariedade e da fé em tempos de desafios.

O evento, pois, foi uma verdadeira celebração da vida, da esperança e da paz que o Natal nos traz.

Apoio de Luciano Hang

Entre as pessoas presentes, um nome, então, foi sinônimo de compromisso e apoio incondicional ao evento: o empresário Luciano Hang.

Sempre acompanhado de sua família, Luciano marca presença ano após ano para prestigiar essa grande celebração, que emociona e encanta a todos.

‘Foi uma noite incrível, repleta de emoções. Eu adoro esta época de Natal, razão pela qual, desde 2012, fazemos questão de patrocinar este grandioso evento em nossa cidade’, comentou com um sorriso no rosto, demonstrando o quanto o Concerto de Natal das Luzes foi especial para ele e para a sua família.

A magia do concerto

A cada palavra, gesto ou olhar, foi impossível não sentir a grandiosidade daquele momento.

Como um quadro pintado com as cores da emoção, da fé e da gratidão, a noite do Concerto de Natal das Luzes se desdobrou, revelando-se cada vez mais sublime e tocante.

Um evento que, sem dúvida, ficará gravado na memória e no coração de todos os que tiveram a chance de vivenciar essa experiência inesquecível.

A magia de Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

