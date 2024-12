O último fim de semana foi marcado por um evento repleto de descontração, boa música e um ambiente verdadeiramente acolhedor, reunindo kombeiros de Brusque e Guabiruba.

*Não perca a galeria de fotos no fim desta edição

Entre o sábado, 14, e domingo, 15, os apaixonados pelo icônico veículo, integrantes do Kombosasbq, se reuniram em um sítio de Botuverá, para celebrar o encerramento de mais um ano incrível.

Durante dois dias de confraternização, histórias foram compartilhadas, risadas ecoaram, e o amor por essas máquinas clássicas fortaleceu ainda mais os laços de amizade que unem esse grupo tão especial.

Sob um céu que alternava entre o calor do dia e o aconchego da noite, o encontro transbordou um clima familiar e contagiante.

O barulho dos motores das kombis se misturava à animação dos participantes, criando uma atmosfera única que só quem faz parte desse universo entende.

História que surgiu em Busque

O Kombosasbq surgiu de maneira tão simples quanto inspiradora em Brusque.

Em 2019, Tiago Mafra, após adquirir sua primeira kombi, conheceu Jones Werner, proprietário de um mesmo modelo que já era um espetáculo por si só.

O encontro de dois apaixonados pelo icônico veículo resultou na criação de um grupo no WhatsApp. E, como diz o ditado, kombeiro atrai kombeiro.

O que começou como um espaço para troca de informações se transformou, rapidamente, em uma comunidade sólida, movida pela paixão em comum e pela vontade de compartilhar experiências.

Não demorou muito para que a ideia de encontros presenciais se concretizasse.

Assim, no dia 28 de maio de 2023, o primeiro evento oficial do grupo aconteceu, também em Botuverá, no sítio de Jones Werner.

Desde então, os encontros do grupo se multiplicaram.

Seja em piqueniques rápidos ou acampamentos de até três dias, a essência permanece: amizade, família e o amor incondicional pelas kombis.

Grupo de Brusque só cresce

Atualmente, em 2024, o Kombosasbq reúne 28 kombeiros, sendo 26 deles residentes em Brusque e dois em Guabiruba.

Juntos, eles então compartilham o amor pelas kombis, cada uma com sua personalidade única e charme próprio, refletindo a diversidade e a união que caracterizam o grupo.

Muitas delas são kombihomes, verdadeiras casas sobre rodas, e carregam nomes carinhosos que refletem a relação única entre donos e veículos.

Safadinha, Chikinha, Gertrudes, Pingucinha, Maria Berenice, Perigosa, Maneirinha, Flamengo, Jajá, Dorotéia, Maria Nana, Olivia e Padroeira são apenas alguns exemplos desse carinho que vai além do volante.

Aliás, para os curiosos que desejam acompanhar essas verdadeiras estrelas sobre rodas, o Instagram do grupo é um verdadeiro convite à nostalgia e à inspiração >> @kombisafadinha

À frente da organização dos eventos está Douglas Imhof, que com dedicação e entusiasmo mantém viva a chama do grupo e a alegria dos encontros. Como ele mesmo costuma dizer: “Quer ser feliz?” Compra uma Kombi!”.

Brusque, o ponto de partida

Além das viagens e acampamentos, o Kombosasbq carrega em sua essência valores que vão além do simples amor pelas kombis, como união, simplicidade e acolhimento.

Cada evento é uma celebração da vida, amizade e do espírito aventureiro que faz com que cada viagem, por mais curta que seja, se torne uma lembrança eterna.

E assim, o grupo encerrou mais um ano com chave de ouro, celebrando não apenas o amor por essas máquinas icônicas, mas, principalmente, a alegria de estar juntos.

Para o Kombosasbq, o fim de um ano é apenas o começo de mais aventuras, novos encontros e quilômetros repletos de histórias para contar.

Portanto, que venha o próximo capítulo dessa jornada sobre rodas, onde cada partida é um recomeço e cada estrada, uma nova amizade à espera.

Kombosasbq em fotos

Para concluir esta pauta, vamos compartilhar algumas das incríveis aventuras deste grupo de kombeiros de Brusque, acompanhadas por uma galeria de imagens que capturam perfeitamente a essência dessa jornada.

Confira abaixo as fotos e descubra o que torna essa paixão tão contagiante.

*Fotos cedidas pelo grupo Kombosasbq >>

