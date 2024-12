Curso de Pedagogia da Unifebe recebe conceito máximo do MEC

O curso de Pedagogia da Unifebe recebeu conceito máximo do Ministério da Educação – MEC. A nota 5, em uma escala de 1 a 5, é resultado da Avaliação Externa Virtual in loco, vinculada ao processo de Renovação do Reconhecimento do curso.

O processo avaliativo foi realizado entre os dias 17 a 19 de junho, pela Comissão Avaliadora ad-hoc do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) / Ministério da Educação (MEC), composta por dois professores com formação na área do curso.

“Estávamos aguardando ansiosamente a divulgação do resultado da Avaliação Externa do curso de Pedagogia. O resultado demorou mais do que de costume para ser divulgado, pois a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA) do INEP estava analisando o resultado de alguns indicadores, por solicitação da Unifebe. Ficamos muito felizes com a nota, pois ela reflete a trajetória do curso e corrobora com os indicadores da Autoavaliação Institucional, realizada semestralmente pelos acadêmicos”, ressalta o assessor de Desenvolvimento Institucional, Robson Zunino.

Processo avaliativo

Durante o processo avaliativo, a Comissão analisou a Organização Didático Pedagógica do curso, o Corpo Docente e a Infraestrutura ofertada.

De maneira virtual síncrona, os avaliadores também verificaram documentos, como o Projeto Pedagógico do Curso, e entrevistaram os professores, acadêmicos, coordenação, os colaboradores técnico-administrativos e os representantes da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Por fim, os avaliadores do MEC visitaram virtualmente a infraestrutura da instituição.

O conceito máximo obtido, acrescenta a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, destaca o comprometimento da instituição com a formação de professores para a Educação Básica.

“Entendemos as licenciaturas como fundamentais, elas são a base para a educação das nossas crianças e jovens e, por isso, prezamos por formar professores atentos à realidade educacional, que entendam a missão e o compromisso com o futuro da nossa sociedade. Nesse sentido, buscamos incentivar o ingresso de acadêmicos nos cursos de Licenciatura, ofertando bolsas de estudo institucional”, destaca.

A proposta pedagógica do curso, a estrutura institucional, o corpo docente e a dedicação dos acadêmicos foram os pontos que corroboraram para o resultado, avalia a coordenadora do curso, professora Eliane Kormann.

“A nota máxima é constituída de muitos elementos, e a proposta pedagógica do curso foi um dos diferenciais, apresentando-se inovadora, alinhada às Diretrizes Nacionais e ao contexto da nossa comunidade e região. O corpo docente, com certeza, foi um elemento-chave para esse conceito máximo. Altamente qualificado, composto por mestres e doutores, com práticas pedagógicas baseadas em evidências científicas e metodologias ativas, os nossos professores articulam teoria e prática, tendo um comprometimento para além de “dar aula”, para a transformação social. Enfim, o resultado foi o reconhecimento do nosso trabalho, conduzido com maestria, seriedade e, sobretudo, com um ingrediente especial: o amor. Esse sentimento move os nossos professores e acadêmicos, impulsionando-nos a fazer da Pedagogia um curso que inspira e promove uma educação transformadora, comprometida com a cidadania, a inclusão e o desenvolvimento humano integral”, conclui a coordenadora.

