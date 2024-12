Corpo de Bombeiros de Brusque realiza troca de comando; conheça novo comandante

Foi realizada na manhã desta terça-feira, 17, a troca de comando da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiro Militar, que é responsável pelas regiões de Brusque, Guabiruba e Botuverá. O novo comandante da companhia agora é o capitão Rafael de Fáveri.

De Fáveri assume o posto do até então capitão Rodrigo Gonçalves Basílio, conhecido como capitão Basílio. O ex-comandante esteve à frente do comando por três anos e meio e agora atuará como corregedor adjunto do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC).

Basílio iniciou sua carreira militar em 2012, após ter atuado na Polícia Civil catarinense. Após dois anos, quando se formou como aspirante a oficial, foi transferido para Blumenau, onde ficou até assumir o seu novo cargo. É perito em incêndio e explosão, e durante quase sete anos exerceu funções no Serviço de Segurança Contra Incêndio do município.

“Para mim foi uma honra muito grande, um privilégio, ter comandado a tropa da 3ª Companhia. Foi um período muito intenso, um período de muitas aquisições, mas também muitas amizades construídas, seja com nosso público interno, mas também, e sobretudo com o nosso público externo, entidades que nos apoiam e a imprensa”, disse.

Novo comandante

De Fáveri atuava em Criciúma quando recebeu a oportunidade de ser comandante do quartel de Brusque. Durante coletiva após a cerimônia, o comandante revelou que não tinha conhecimento sobre a cidade e que nunca havia visitado o município.

“Achei uma cidade extremamente acolhedora. O contato principal que tive foi com a tropa, mas todos me acolheram muito bem. Já caminhei pelo comércio, pela cidade e gostei muito”.

Novo quartel

Como principal desafio, o novo comandante pontuou a construção do novo quartel. “Sem dúvida nenhuma é aonde vou empregar todas as minhas energias”, afirmou.

O ex-comandante Basílio também foi questionado sobre a construção do novo quartel da companhia, que segue no papel por conta da falta de interesse e demais situações envolvendo a licitação para a construção.

Em resposta, disse que é uma coisa que acaba gerando uma frustração, mas ressaltou que o que estava dentro do alcance, foi feito. “Desde que assumi o comando, não houve um dia sequer em que o novo quartel não foi pautado. Conseguimos eliminar todas as pendências burocráticas que existiam (…) e fizemos a licitação”. E acrescentou que infelizmente não foi possível iniciar os trabalhos devido à incapacidade técnica de uma das empresas que se candidatou.

Entrega de viaturas

Além da troca de comando, foi realizada a entrega de equipamentos e viaturas para o quartel de Guabiruba, que completa 21 anos. O grupamento do município recebeu três novas viaturas. No evento houve ainda a promoção de bombeiros comunitários.

O evento contou com a participação de diversas personalidades da região, assim como o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, coronel Fabiano Bastos.

