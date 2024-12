VÍDEO – Morador avista tamanduá-mirim nas margens da rodovia Antônio Heil, em Brusque

Na madrugada desta terça-feira, 17, Mateus do Prado se surpreendeu ao avistar um tamanduá-mirim nas margens da rodovia Antônio Heil, em Brusque. Ele estacionou o carro na via e filmou o animal.

O caso aconteceu por volta das 3h, no bairro Santa Terezinha. Mateus havia saído do trabalho e estava voltando para casa, no bairro Brilhante II, em Itajaí, quando viu o tamanduá-mirim.

“Achei uma situação inusitada. Moro lá [bairro Brilhante] há dez anos e nunca vi um tamanduá no meio da rua. Ver um bicho assim na cidade foi incrível”, contou ao O Município.

Confira o vídeo do tamanduá-mirim:

