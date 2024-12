Conheça a empresa de Guabiruba que ganhou destaque nacional por ter a melhor camiseta de algodão do mundo

Fundada em 2017, a Boss Life, de Guabiruba, foi destaque do programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da TV Globo, por ter a melhor camiseta de algodão do mundo. A qualidade dos seus produtos chama a atenção de várias personalidades do país, como o apresentador Faustão, que tem mais de 200 produtos da marca.

Para fazer valer a alcunha de melhor camiseta de algodão do mundo, a empresa trabalha com produtos e processos diferenciados. A média de faturamento da empresa é de R$ 400 mil por mês e, desde 2018, já entregou mais de 150 mil pedidos.

Início

O proprietário da Boss Life é o empresário Regis Kohlrausch, natural de Porto Alegre, que se mudou para Guabiruba em 2005 para trabalhar em uma indústria como desenvolvedor de peças e estampas. Ficou até 2007 e depois voltou para o Rio Grande do Sul, mas ainda trabalhando para a empresa à distância.

Ele retornou definitivamente para a cidade em 2017, ainda como funcionário, mas, pouco depois, já engatou o próprio negócio. Regis tentou conciliar os dois e também fez uma oferta à empresa que trabalhava para se associar a ele na Boss Life, mas acabou seguindo sozinho no negócio. E o sucesso foi imediato.

“Em 2018, trabalhando em casa, consegui faturar R$ 1 milhão em quatro meses. o negócio era na sala da minha casa. Naquela época, eu almoçava em cima da impressora”.

O empresário tem planos para o futuro, mas não pensa em deixar a tranquilidade de morar na região. “Aqui tem incentivos que no RS não tem e uma infraestrutura e um ambiente muito próspero para empresas têxteis – fazemos todo o processo de produção das camisetas em um raio de 1 km -, além da segurança e qualidade de vida. Estamos no lugar certo para industrializar o produto. Não pretendemos ir embora”.

Produtos diferenciados e futuro

Com o aumento da demanda, a empresa saiu da casa de Regis e passou a funcionar em um pavilhão no Centro. Quando veio a pandemia, as vendas aumentaram muito. Depois de cerca de nove meses, precisaram se mudar porque o espaço ficou pequeno. Atualmente, a fábrica funciona em dois galpões no Guabiruba Sul.

“Falamos que a nossa é a melhor camiseta porque temos a expertise do ramo têxtil, do fio, estrutura do produto, caimento, do que ela precisa para ser atrativa, experiência de compra e os tamanhos. Com isso, o produto é diferenciado, principalmente pelos detalhes”.

A empresa vende para todo o Brasil, mas, hoje, 60% dos clientes da Boss Life são de São Paulo. Na sequência, vêm Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A Boss Life vende para muitos jogadores de futebol, cantores, artistas e famosos, como o apresentador Faustão, o que acaba atraindo cada vez mais clientes em potencial.

“A produtora/figurinista dele entrou em contato e pediu para alterar umas medidas, porque ele tinha gostado muito da marca e queria comprar. Batemos a medida dele e ele fez o primeiro pedido de 70 camisas”, lembra. “A gente nota que, quando uma pessoa como ele usa o nosso produto, ele nos coloca em um patamar de grandes marcas, porque ele nos elegeu. Cuidamos muito para que o produto e a experiência sejam bons de verdade para os clientes voltarem”.

Em dezembro, Regis promoveu pela primeira vez uma mentoria – chamada “O Fio da Meada” – com empresários de diversos estados do Brasil sobre o processo produtivo de malhas, realizada em Brusque. Já há a previsão de uma nova edição para março, com 30 empresários confirmados.

Nos próximos anos, Regis pretende abrir loja em um shopping center da região para divulgar ainda mais o conceito da marca e, no futuro, trabalhar com franquias.

“Temos produtos delicados. A nossa ideia é ter certa exclusividade e zelar pela experiência. Por isso, é difícil produzir em escala industrial. Pretendo montar uma loja conceito em um shopping de Balneário para um posicionamento de marca e iniciar franquias. Mas mantendo esse conceito de boutique”, garante.

