VÍDEO – Timelapse mostra passagem da chuva por Brusque nesta segunda-feira

Uma câmera de segurança registrou a chegada da forte chuva que caiu sobre Brusque na tarde desta segunda-feira, 16.

O trecho que mostra a ponte estaiada, no Centro, começa com as nuvens já encobrindo o céu, por volta das 16h. Já perto das 17h, quem passou boa parte do dia vendo sol e se escondendo dele, teve que fugir da chuva.

Entretanto, poucos minutos depois, o céu voltou a abrir e logo o azul apareceu.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. VÍDEO – Bombeiros fazem surpresa de aniversário para menina de 6 anos no Águas Claras, em Brusque

2. Magia do Natal: confira os melhores cliques da carreata que encantou Brusque

3. Família de Brusque cria vaquinha para compra de medicamento de menino de 2 anos infectado com citomegalovírus

4. Limitadores de altura na rua Gustavo Halfpap, em Brusque, serão reinstalados nesta terça-feira

5. Memorável: garoto de Botuverá é aplaudido no Maracanã com gol espetacular

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: