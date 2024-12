Família de Brusque cria vaquinha para compra de medicamento de menino de 2 anos infectado com citomegalovírus

A família do pequeno Vicente Gabriel Baldo, de 2 anos, criou uma vaquinha para custear a compra do medicamento valganciclovir, que irá tratar de infecção causada pelo citomegalovírus (CMV). A meta da vaquinha é R$ 35 mil e o valor será usado para a compra de duas caixas do remédio.

De acordo com os laudos médicos, Vicente realizou dois transplantes de fígado, nos dias 15 e 18 de fevereiro de 2023. Após as operações, o menino foi infectado pelo vírus.

Atualmente o garoto está com a imunidade baixa, com risco de rejeição do órgão transplantado. O medicamento, de uso oral, é indicado duas vezes por dia, durante 100 dias.

Morando em Brusque, a família vai até o Hospital Santo Antônio da Criança, em Porto Alegre (RS), para realizar serviços de gastropediatria.

Medicamento de alto custo

A família solicitou à Prefeitura de Brusque o medicamento, porém, a Secretaria de Saúde informou que o remédio não está padronizado pelos programas do Ministério da Saúde e que, por ser de alto custo, seu fornecimento cabe ao estado de Santa Catarina.

Após ter conhecimento disso, a mãe de Vicente, Joice Karina Babinski, procurou a Secretaria de Saúde do estado de Santa Catarina para obter o medicamento. Ao jornal O Município, ele enviou um ofício da secretaria retornando o pedido.

É dito no documento que o medicamento não pertence ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), que contempla os remédios e insumos disponíveis no SUS.

Vaquinha

Para doar, basta acessar o site Vakinha, onde Joice criou a ação. Também é possível doar pela chave Pix (e-mail): [email protected].

