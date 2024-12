Marco para a região: saiba como foi a formatura da primeira turma de Medicina da Unifebe

O Centro Universitário de Brusque (Unifebe) celebrou na noite desta quinta-feira, 12, a formatura da primeira turma do Curso de Medicina. Após seis anos da tradicional cerimônia do jaleco, que marca o início da trajetória acadêmica, 38 médicos e médicas receberam o diploma de conclusão da graduação.

O evento, realizado na Sociedade Santos Dumont, em Brusque, reuniu mais de 600 pessoas, entre autoridades, representantes dos conselhos da FEBE, professores, familiares e amigos dos formandos.

A cerimônia foi presidida pela reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, e contou com a presença de diversas autoridades.

Marco para Brusque e região

Desde as primeiras fases, os acadêmicos estão na comunidade, atuando nos serviços em saúde, como Unidades Básicas de Saúde, Policlínica e Hospitais.

Com a chegada do curso de Medicina, a Unifebe tem atuado em parceria com as Secretarias de Saúde e hospitais dos municípios de Brusque, Botuverá, Blumenau, Guabiruba, Gaspar e Nova Trento, possibilitando que os acadêmicos atuem no Sistema Único de Saúde (SUS).

“É um privilégio representar o município de Brusque em um momento tão especial como este. Todos sabemos das dificuldades e desafios que a Saúde representa em qualquer gestão municipal e, com certeza, o curso de Medicina da Unifebe veio para somar aos esforços do nosso efetivo e na qualidade do atendimento prestado à população. Parabéns aos novos médicos e à Unifebe pela conquista”, enfatizou o prefeito de Brusque, André Vechi.

Medicina Unifebe

A criação do curso de Medicina em 2018 transformou a história da Unifebe. A primeira turma de 40 acadêmicos iniciou em 2019. Naquele primeiro semestre, eram apenas 16 professores atuando no curso e as aulas e os laboratórios ainda estavam localizados no Bloco C, do campus Santa Terezinha.

Ao lado da equipe pedagógica, o patrono e coordenador do curso, doutor Osvaldo Quirino de Souza, parabenizou seus afilhados e agradeceu aos familiares dos formandos pela confiança.

“Lá em 2019, quando iniciamos esta trajetória, tudo era novo para todos nós e vocês acreditaram na proposta do nosso curso. Hoje, celebramos um momento épico na vida de vocês, mas na minha também, na do curso de Medicina da Unifebe e na história da instituição. Por fim, peço que honrem o título de Médicos que carregarão a partir de agora, pois esta é, sem dúvidas, uma profissão que nos aproxima do sagrado, por tudo o que ela enseja. Hoje, é apenas um até breve. Nos encontraremos muito na vida médica, nos hospitais, nas UTI’s e centros cirúrgicos. Sucesso a todos, sejam felizes e leves. Sejam médicos”, disse doutor Osvaldo.

Primeiros passos

Durante a formatura, a instituição relembrou os primeiros passos do curso. A inauguração do Bloco da Saúde, em dezembro de 2020, trouxe ainda mais tecnologia à formação dos estudantes.

Nos mais de 4 mil m² de área construída, os acadêmicos contaram, durante a Graduação, com modernos laboratórios de Anatomia Humana, Suturas e Habilidades Cirúrgicas, salas de simulação realística, ambientes de briefing e ambulatórios multifuncionais.

Passados menos de dois anos do início das aulas para a primeira turma, dada a excelência do Curso de Medicina, em 2020 a oferta de vagas foi ampliada em 50% e, a partir de 2021, a Unifebe passou a oferecer 120 vagas anuais, sendo divididas em duas turmas de 60 alunos por semestre.

Em Brusque, com um currículo integrado e metodologias ativas, o curso foi ultrapassando as fronteiras do município e alcançou estudantes de várias regiões do Brasil, como Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e entre outros. Hoje, com mais de 600 acadêmicos, orientados por cerca de 90 professores, referências em suas especialidades e áreas de atuação, o curso de Medicina da Unifebe tem se destacado entre as instituições da Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), com mais de 500 candidatos inscritos no último Vestibular de Verão.

“Desde o princípio nos propusemos em fazer do curso de Medicina da Unifebe o melhor de Santa Catarina e batalhar para que ele estivesse entre os melhores do Brasil e, é este o propósito que tem nos guiado até aqui. Quando olhamos para os hospitais e serviços de saúde da nossa região já sentimos as transformações, reflexo da atuação dos nossos acadêmicos”, enfatizou a reitora. “Hoje, vejo aqui os pais e familiares que participaram daquela primeira cerimônia do jaleco. Naquele dia, eles juraram honrar a missão escolhida e, hoje, juraram honrar essa nobre profissão. Em nome da Unifebe, agradeço a cada um de vocês, por terem marcado suas histórias na história da nossa instituição. Parabéns, Primeira Turma do Curso de Medicina da Unifebe”, parabenizou a reitora.

