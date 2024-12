Em meio à frenética correria do Natal, uma tradição ancestral resiste e encanta os corações em Guabiruba, trazendo um toque mágico e nostálgico à celebração.

O grupo Spitzkopf Pelznickel Von Petter Strabe, formado por moradores do bairro São Pedro, recria a cada ano a magia natalina, com desfiles e apresentações que exaltam a cultura alemã e o espírito de harmonia.

Nascido da união de famílias que, por gerações, transmitiram de pai para filho a tradição dos pelznickels, o grupo leva adiante um legado que remonta à época dos imigrantes alemães.

Com trajes típicos e rostos pintados, os integrantes do Spitzkopf Pelznickel Von Petter Strabe percorrem as ruas do bairro, distribuindo doces e espalhando a alegria do Natal.

Natal e a magia ancestral

Mas, o que torna essa tradição ainda mais especial é o significado por trás do nome do grupo.

Spitzkopf faz referência à alta montanha que então circunda o bairro, onde, segundo a lenda, os pelznickels fazem morada. Lá no alto, eles observam as crianças do bairro.

Aquelas que se comportaram bem durante o ano recebem recompensas, enquanto as travessas são cobradas, quando os Pelznickels descem o morro na época do Natal.

Já Petter Strabe é uma homenagem ao bairro São Pedro, coração da comunidade que abraça essa tradição.

A cada ano, o grupo se reúne para os tradicionais desfiles, nos dias 6 e 24 de dezembro, levando a magia do Natal para as ruas de Guabiruba.

Além disso, os pelznickels são presença constante em outros eventos natalinos da cidade, encantando crianças e adultos com suas apresentações.

Natal e o espírito de união

Aberta a novos integrantes, a comunidade do Spitzkopf Pelznickel Von Petter Strabe acolhe todos aqueles que desejam preservar essa rica tradição.

Com um espírito de união e amor ao Natal, o grupo mantém viva a chama da cultura alemã em Guabiruba, proporcionando momentos de alegria e encanto para toda a comunidade.

Natal com desfile imperdível

Neste Natal, Tiago Habitzreuter e Darlan Rudolf, líderes do grupo, convidam você a não perder a oportunidade de vivenciar essa experiência única.

No dia 24 de dezembro, a partir das 13h30, eles e os demais integrantes estarão pelas ruas do bairro São Pedro, espalhando a magia e o encanto que só esta época pode trazer.

“Venha celebrar conosco essa tradição que aquece o coração e nos conecta com nossas raízes; esperamos por você”, convidam Tiago e Darlan.

Apresentação em fotos

Para encerrar esta edição, convidamos você a conferir nossa galeria de fotos, que ilustra, de maneira envolvente, a narrativa desta matéria, mostrando o grupo espalhando alegria pelas ruas de Guabiruba.

*Créditos: Tiago Habitzreuter >>

