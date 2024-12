Em um típico domingo de céu cinzento em Brusque, a Paróquia São Luís Gonzaga, carinhosamente conhecida como a Igreja Matriz, foi palco de uma manhã repleta de emoção e fé.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Durante a missa, presidida pelo pároco, padre Diomar Romaniv, seu espaço interno ficou completamente lotado, com fiéis de todas as idades ocupando cada banco e até mesmo as áreas laterais.

A movimentação intensa, pois, refletia a devoção e o significado especial desta celebração.

Os cânticos, entoados com fervor, ecoavam pelas imponentes paredes de pedra da igreja, criando uma atmosfera de espiritualidade que tocava profundamente os presentes.

Igreja celebra batizados

No entanto, foi após a celebração principal que o ambiente se tornou ainda mais vibrante.

A razão para tamanha movimentação era especial, pois uma série de batizados foi realizada logo em seguida.

Famílias completas, acompanhadas de padrinhos e amigos, reuniram-se no templo, acrescentando ainda mais significado ao evento.

O som das crianças, os sorrisos emocionados dos pais e o brilho nos olhos dos padrinhos trouxeram uma energia singular ao espaço.

Este momento, carregado de significado, reforçou os laços familiares e espirituais que, então, conectam a comunidade.

Igreja e parque em harmonia

Enquanto isso, do lado de fora, o Parque Caminho das Virtudes, situado ao lado da igreja, também refletia o clima de grande movimentação.

Muitos fiéis aproveitaram a oportunidade para momentos de confraternização ou contemplação, mesmo sob o céu nublado que envolvia a cidade.

Fotografias destacam a fé

Para quem deseja reviver ou testemunhar os momentos marcantes desta manhã tão especial, preparamos uma coleção de fotos espetaculares.

Cada imagem captura a emoção, fé e a união que definiram este domingo inesquecível.

Confira a galeria completa após os anúncios e mergulhe na narrativa visual de um dia que ficará na memória da comunidade.

Galeria após anúncios

Em parceria com empresas que valorizam a informação de qualidade, o Blog do Ciro Groh traz este conteúdo até você.

Clique nos banners abaixo e então conheça quem está por trás deste trabalho.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque vista antes da chuva: veja os cliques mágicos então mostrando a cidade do alto

2. Saúde: UBS de Brusque então incentiva atividade física com caminhadas e pilates para todos

Igreja eternizada em cliques

Encerramos esta pauta de forma especial, destacando os momentos marcantes deste domingo na igreja da Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque.

Convidamos você, caro leitor, a reviver a emoção e a espiritualidade dessa manhã por meio de uma galeria exclusiva, preparada com todo o cuidado e carinho.

Confira abaixo as imagens que traduzem a essência deste dia único.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK