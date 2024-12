Sob um movimento inovador, iniciado em setembro de 2024, a Unidade Básica de Saúde Rio Branco (UBS Rio Branco) tem transformado as quintas-feiras em um verdadeiro convite à saúde e ao bem-estar.

Através de um conjunto de atividades físicas semanais, o posto médico não apenas visa promover um estilo de vida saudável aos moradores, mas também fortalecer os laços comunitários, criando um ambiente acolhedor para todos.

Sob a competente coordenação da profissional de educação física, Anna Mestriner (Cref 037175-G/SC), essas práticas têm se consolidado como um marco na promoção da saúde e da qualidade de vida no bairro.

O projeto foi idealizado pela enfermeira Daisy Silva, da UBS Rio Branco, que liderou todo o processo para a contratação da profissional, garantindo, assim, o sucesso das atividades.

Saúde em movimento

Com o intuito de atender às diversas necessidades da comunidade, a programação das atividades é bastante diversificada.

Todas as quintas-feiras, então a partir das 8h30, a UBS Rio Branco abre as portas para a caminhada matinal.

O ponto de encontro é a própria unidade de saúde, onde os participantes são recepcionados com um alongamento dinâmico e têm a pressão arterial aferida, garantindo a segurança e o bem-estar de todos.

Já no período da tarde, às 14h, o grupo se reúne nas dependências do salão paroquial da Igreja São José Operário, para as atividades voltadas à coluna.

Inspiradas em técnicas de pilates e yoga, essas práticas são ideais para quem busca aliviar dores crônicas e fortalecer a musculatura, proporcionando mais qualidade de vida e bem-estar.

Celebrando a saúde

Para celebrar o sucesso desta edição, as atividades, então iniciadas em setembro, foram encerradas no dia 5 de dezembro com um coquetel especial

O evento foi uma oportunidade para os participantes confraternizarem, trocarem experiências e agradecerem por mais um ano de saúde e bem-estar.

Por que participar

Além dos benefícios para a saúde física, as atividades promovidas pela UBS Rio Branco proporcionam uma série de vantagens para a saúde mental e emocional.

A prática regular de exercícios físicos reduz o estresse, melhora o sono, aumenta a autoestima e fortalece os laços sociais.

Ao participar das atividades, você não apenas cuida do seu corpo, mas também investe em sua qualidade de vida e bem-estar.

A professora Anna, pois, convida toda a comunidade para participar das atividades, que retornam no dia 23 de janeiro de 2025.

Uma oportunidade imperdível para cuidar da saúde, fazer novas amizades e começar o ano com mais energia na UBS Rio Branco.

Saúde em fotos

Encerramos esta matéria com imagens que retratam a saúde em movimento, mostrando a participação da comunidade nas atividades de bem-estar oferecidas pela UBS Rio Branco.

