Em Brusque, a arte do Patchwork encontrou na professora Lila Baumgartner uma intérprete singular, cuja habilidade dá vida aos tecidos, transformando-os em histórias únicas.

Patchwork é a arte de unir pequenos pedaços de tecido para criar peças únicas, como colchas, mantas e painéis decorativos.

Cada composição exige criatividade, precisão e dedicação, resultando em trabalhos que combinam funcionalidade e beleza.

A artesã brusquense, pois, conseguiu transformar a técnica em uma forma de expressão exclusiva, conectando pessoas e tecendo histórias em cada ponto.

Da arte à referência

A trajetória de Lila teve início de maneira casual, no início dos anos 2000, quando encontrou uma revista sobre Patchwork em uma banca tradicional de Brusque.

A paixão pela arte a impulsionou a então buscar conhecimento.

Em 2007, essa busca a levou a conhecer Bia Cardeal, sua professora que a iniciou na arte do Patchwork e a incentivou a compartilhar seus conhecimentos.

Com apenas duas máquinas de costura e quatro amigas, Lila iniciou, a partir de então, suas primeiras aulas, sem imaginar o quanto essa decisão mudaria sua vida.

Arte e parcerias criativas

Sua trajetória ganhou novo impulso em 2012, com a parceria com a talentosa Evalhudi Matinowski, mais conhecida como Eva, mestra em quiltar os topos de Patchwork, à época moradora de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina.

A convite de Eva, Lila passou a dividir seu tempo entre as duas cidades, ensinando e aprimorando suas técnicas.

O mundo do Patchwork então se abriu para Lila, que participou de cursos com mestres renomados e conquistou prêmios em festivais nacionais.

Em 2015, sua peça “Lila Rosa” conquistou o 4º lugar no Festival Internacional de Patchwork, realizado na cidade gaúcha de Gramado.

No ano seguinte, sua obra “Vitral Encantado” foi reconhecida com o 3º lugar na mesma competição, reafirmando sua excelência e paixão pela técnica.

Arte e aprendizado contínuo

A paixão pela arte a impulsiona a buscar conhecimento contínuo. Até hoje, a artesã brusquense frequenta aulas mensais em Florianópolis, sempre em busca de novas inspirações.

Para Lila, o Patchwork vai além da costura criativa; é uma verdadeira arte que transcende a técnica.

Desde que iniciou a confecção de seus primeiros quilts, Lila trilhou um longo caminho, e, em poucos anos, a artista se tornou referência em Brusque e região.

Atualmente, em 2024, ela ministra aulas para um grupo de 20 alunas em seu ateliê, localizado no bairro Jardim Maluche.

As sessões, pois, acontecem nos períodos da tarde e da noite, de segunda a quinta-feira.

Gratidão das alunas

A gratidão das alunas de Lila se manifesta de forma especial. A cada fim de ano, elas organizam uma homenagem para celebrar a trajetória da professora.

No entanto, o encontro solene de 2024 superou todas as expectativas.

Com discursos emocionados, abraços apertados e um clima de descontração, as alunas, mais uma vez, demonstraram o quanto admiram e respeitam Lila.

Lila Baumgartner é mais do que uma professora. É uma inspiração para todos que apreciam a arte do Patchwork.

Sua história é um exemplo de como a paixão e a dedicação podem transformar vidas e deixar um legado duradouro.

Galeria de fotos

Encerramos esta pauta com chave de ouro, trazendo uma galeria de imagens que capturam momentos marcantes no ateliê de Lila, além da emocionante homenagem feita por suas alunas.

Confira uma coleção única que reflete todo o carisma e a inspiração que ela então transmite.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

