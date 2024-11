No coração do bairro Azambuja, em Brusque, reside Claudete dos Santos, uma mulher cuja história é tão delicada e inspiradora quanto as pétalas de rosa que transforma em arte.

Com mãos habilidosas e alma resiliente, ela encontrou na confecção de rosários artesanais um propósito que une fé, criatividade e dedicação, oferecendo não apenas objetos de devoção, mas um testemunho de superação e amor.

A jornada de Claudete, pois, é marcada por desafios, recomeços e uma força interior que a impulsionou a transformar sua dor em arte.

Nascida e criada em uma família simples, com oito irmãos, ela passou boa parte de sua vida trabalhando no comércio local.

A arte do recomeço

Em 2010, sua vida deu uma guinada radical. Cuidando de sua mãe após um AVC, enfrentou um período de grande turbulência que a levou a se medicar por anos contra a depressão.

A perda de sua mãe, em 2021, foi um golpe devastador, mas também o início de uma transformação inesperada.

Ao deparar-se com um rosário sobre a mesa, presente de um amigo, Claudete encontrou a centelha de inspiração que daria início à sua jornada criativa.

Inicialmente, ela então produzia peças simples para presentear familiares e amigos.

Até que, ao navegar nas redes sociais, encontrou Rose Religare, uma artesã especializada em rosários feitos à base de pétalas de rosas.

As transmissões ao vivo de Rose trouxeram esperança e motivação. Em abril de 2023, Claudete iniciou um curso que mudaria sua vida.

A arte das pétalas

Transformar pétalas de flores descartadas em terços perfumados e únicos é um processo meticuloso que demanda paciência e sensibilidade.

As pétalas são limpas, moldadas em argila, secadas e desidratadas, um trabalho que pode levar até 30 dias para ser concluído.

Cada elemento usado é único, como se moldado pela própria Nossa Senhora, segundo Claudete.

O resultado são peças encantadoras, carregadas de significado espiritual e beleza natural.

Lições de fé e arte

A dedicação de Claudete transcende o aspecto comercial. Embora já tenha produzido mais de 600 terços, boa parte deles é destinada a doações para pessoas enfermas, idosos e aqueles que perderam a fé.

“Os terços são pontes entre o céu e a terra”, afirma Claudete, acreditando que cada peça carrega uma mensagem de amor divino e reconexão espiritual.

Hoje, Claudete é uma das poucas artesãs de Santa Catarina que realiza esse trabalho.

Sua habilidade em transformar o efêmero das pétalas em algo duradouro é mais do que um dom; é uma lição de resiliência, fé e dedicação que comove a todos que têm o privilégio de conhecer sua história.

Para quem deseja saber mais sobre o trabalho de Claudete, ela está disponível pelo WhatsApp no número (47) 9 9236-4494.

