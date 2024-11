Patrícia Schlindwein, moradora do bairro Guarani em Brusque, sempre teve uma ligação profunda com a arte, cultivada desde os primeiros anos de vida através dos lápis de colorir e canetinhas, os presentes que mais a encantavam.

Ainda criança, suas aulas preferidas eram de Educação Artística, hoje chamada de Arte, onde podia se expressar livremente e descobrir as cores e formas que começavam a definir sua trajetória.

Caminho para a arte

Aos 15 anos, Patrícia deu um passo definitivo rumo ao sonho de trabalhar com arte, ao então começar como designer de tecidos em uma conceituada empresa têxtil de Brusque.

Essa experiência, que se estendeu por 30 anos, tornou-se uma escola de prática e refinamento, onde ela desenvolveu padrões e aprendeu a complexa harmonia das cores, essenciais para compor cada detalhe nos desenhos que criava.

Neste ambiente, seu olhar crítico e cuidadoso foi sendo lapidado, o que a motivou a aventurar-se na pintura em telas, iniciando com placas de eucatex, devido à praticidade e acessibilidade.

Especialização em arte

Para expandir seu conhecimento, Patrícia buscou aprimoramento e formação técnica.

Ela formou-se em técnica têxtil pelo Senai e, mais tarde, já aos 50 anos de idade, realizou o sonho de se graduar em Artes Visuais.

Mas seu desejo de aprender e compartilhar não parou por aí. Logo após sua graduação, ela se especializou em Arte e Educação, concretizando seu propósito de ser professora de Arte.

Assim, há seis anos, divide seu conhecimento com estudantes de escolas públicas, mostrando-lhes as maravilhas do universo artístico.

Em tempos de tecnologia, Patrícia encontrou novas formas de compartilhar sua arte e inspirar outras pessoas.

Em 2024, ela começou a se especializar na arte do crochê, inspirando seus seguidores a explorar essa nova dimensão artística.

Arte no Instagram

Nas redes sociais, especialmente no Instagram, ela divulga suas criações em duas contas: @trico_croche_criacoes, onde apresenta peças de crochê e tricô e dá dicas de inspiração, e @patriciaschlindwein04, um espaço dedicado à pintura.

Nesses canais, ela convida seu público a mergulhar no mundo das cores e a redescobrir a leveza que a arte pode trazer ao cotidiano.

Além do Instagram, Patrícia também pode ser contatada pelo WhatsApp no número:

47 9 9103 6368

Legado de criatividade

Com projetos de novas pinturas e o desejo contínuo de explorar as nuances da arte, Patrícia transforma cada obra em uma peça única de expressão.

Sua trajetória, pois, é um tributo ao poder da arte, um reflexo de uma vida dedicada a criar e a ensinar.

Em cada pincelada, em cada peça de crochê, Patrícia leva inspiração e uma visão colorida do mundo, deixando um rastro de beleza e criatividade que ultrapassa fronteiras e conecta corações.

Vamos encerrar esta pauta com chave de ouro, exibindo assim, uma galeria de fotos que mostra algumas das obras incríveis que Patrícia criou com seu talento.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

*Trabalhos feitos entre 2002 e 2004 >>

