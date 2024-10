Uma obra em Brusque vem capturando a atenção de todos que passam pela rua Ernesto Bianchi, no bairro Rio Branco, revelando uma promessa de conexão e acessibilidade que vai muito além de uma simples via.

Em plena execução, a proposta, pois, tem como objetivo unir os bairros Jardim Maluche e Rio Branco por meio de uma imponente ponte, erguida sobre o rio Itajaí-Mirim.

Embora já finalizada, a travessia ainda não está disponível para uso, pois depende da conclusão das vias de acesso em construção, que integram o projeto da nova Beira Rio e representam o último elo desse grandioso empreendimento.

Brusque sendo transformada

Para quem observa o progresso das obras dia após dia, é visível o avanço determinado de um projeto que, desde maio de 2024, vem transformando o cenário urbano da cidade.

Ali, as máquinas e os trabalhadores dedicam-se a cada detalhe.

Um morador local, que preferiu manter sua identidade em sigilo, compartilhou, então, sua emoção e expectativa.

Ele descreveu essa obra como um futuro cartão postal de Brusque, um marco que será não apenas um facilitador de trajetos, mas também uma fonte de orgulho para todos que acreditam no potencial da cidade.

A nova Beira Rio de Brusque

O trecho inicial da nova Beira Rio, com 3,3 km de extensão, conecta os bairros Jardim Maluche, Guarani, Rio Branco e Dom Joaquim, incluindo os acessos à ponte, em construção.

As obras chegam a outubro de 2024 com mais de 30% já concluídas, apresentando avanços em drenagem e enrocamento, enquanto algumas áreas ainda aguardam a pavimentação.

Com um investimento de R$ 59 milhões, viabilizado pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), esse projeto representa um importante avanço.

Ele faz parte de um plano maior que promete revolucionar a mobilidade em Brusque.

O secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves, destaca que a obra melhorará o trânsito e proporcionará segurança em uma área historicamente afetada por enchentes.

A construção de um canal extravasor, garantirá assim, proteção contra chuvas intensas, além de calçadas amplas e iluminação moderna.

Cada avanço simboliza o sonho de uma Brusque mais conectada e funcional. Em breve, a nova Beira Rio e a ponte estarão disponíveis, permitindo que os brusquenses sintam orgulho da transformação de sua cidade.

As imagens, expostas logo após os anúncios, captam a grandiosidade desse momento de progresso e esperança.

Brusque em fotos

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

