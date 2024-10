Brusque Basquete joga semifinal do Catarinense nesta quarta-feira, na Arena

O Brusque Basquete/KTO enfrenta a Ajab, de Jaraguá do Sul às 20h30 desta quarta-feira, 30, pela semifinal do Campeonato Catarinense, na Arena Brusque. A entrada é gratuita no ginásio.

Além das duas equipes, Apab Blumenau e Joaçaba disputam a outra semifinal às 18h30 no ginásio. As semifinais e final com sede única consistem no chamado Final Four.

A Ajab, próximo adversário do Brusque, eliminou a Adiee/Avaí em confronto da segunda fase na terça-feira, 22, com vitória por 70 a 59 em Florianópolis.

Final four

Quarta-feira, 30/10

18h30 – Apab Blumenau x Joaçaba

20h30 – Brusque Basquete x Ajab

Quinta-feira, 31/10

18h30 – Decisão de terceiro lugar

20h30 – Final

