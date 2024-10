Condutor de caminhão que tombou em Botuverá ficou preso nas ferragens por duas horas, informa Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros divulgou novas informações sobre o acidente em que um caminhão tombou na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, na manhã desta quarta-feira, 30. De acordo com os agentes, foram necessárias duas horas para retirar o condutor do veículo das ferragens. Policiais militares rodoviários seguem no local da ocorrência.

A vítima, de 39 anos, ficou com as pernas presas entre o banco e o volante. Ele apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e relatou dores nas costas. Após o atendimento, ele foi levado para o Hospital Azambuja.

Conforme o relatório dos bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 11h15. O acidente aconteceu no bairro Águas Negras. Além do Corpo de Bombeiros de Brusque e Botuverá, a Polícia Militar Rodoviária e uma equipe do Arcanjo atuaram na ocorrência.

Atualização 16h55

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou que não foi possível colher o depoimento do condutor do caminhão por conta do mesmo ter sido levado para o hospital. Mas informaram que a cabine do caminhão foi completamente danificada.

Segundo o relatório dos agentes, o veículo transitava pela rodovia, quando, nas proximidades do km 48,000 em um local de curva, tombou na pista, derramando a carga de calcário que carregava em dois semi-reboque. O veículo seguia no sentido Botuverá à Brusque.

Confira imagens do acidente:

