Atletas de Brusque disputam campeonato Sul-Americano de Patinação Artística em Balneário Camboriú

Começa nesta quinta-feira, 31, o Campeonato Sul-Americano de Patinação Artística, em Balneário Camboriú. A competição contará com quatro atletas que integram uma equipe Brusque. O torneio segue até o dia 9 de novembro.

A terceira edição dos Jogos Sul-Americanos dos Esportes sobre Rodas juntará cerca de 343 atletas de seis países, que competirão em diversas modalidades. O evento será realizado no Ginásio Multieventos Hamilton Linhares Cruz, onde acontecerão 47 provas nas modalidades: Figuras, Dança, Livre, Inline, Duplas e Grupos e Quartetos de Show de patinação artística.

As atletas de Brusque que foram convocadas para representar o país são integrantes da equipe Hera, de Brusque, são elas: Amanda Souza Sebold, Elisa Broda Coirolo, Nathalia Back Scarpa, Valentina Kohls Stahelin e a técnica Luana Amaral. Elas se enquadram na categoria cadete, de 14 anos e 15 anos. A convocação das meninas foi anunciada no dia 5 de outubro.

País favorito

A equipe brasileira da competição conta com 142 atletas e é a favorita na competição com base em sua participação nas últimas edições (2023 – Assunção, Paraguai e 2022 – San Juan, Argentina). A última edição sediada no Brasil foi no ano de 2019 em Joinville.

Os competidores foram divididos nas categorias: Tots (8 e 9 anos), Mini (10 e 11 anos), Infantil (12 e 13 anos), Cadete (14 e 15 anos), Juvenil (16 anos), Júnior (17 e 18 anos) e Sênior (A partir dos 19 anos). As competições serão avaliadas por 15 oficiais de julgamento que são árbitros, juízes, especialistas e pontuadores.

A programação diária terá início após 7h e encerramento antes das 22h e contará com a presença de campeões mundiais e pan-americanos. A abertura oficial do evento será no domingo, 3 de novembro, às 20h30.

A programação completa e a lista de atletas convocados está disponível no site da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. Confira. É possível acompanhar a competição de forma gratuita pelo YouTube.

